Dolj: Un băiat a murit și o fată a fost rănită după ce mașina lor s-a izbit de un cap de pod

Poliția Dolj a transmis că accidentul a avut loc la ora 3.33, pe DN 55 A, în localitatea Poiana Mare.

Polițiștii au stabilit faptul că un tânăr, de 19 ani, din comuna Piscu Vechi, în timp ce conducea un autoturism pe DN 55 A, din direcția Tunarii Vechi către Calafat, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit drumul și s-a izbit de un cap de pod.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în gardul unui imobil.

În urma accidentului, tânărul de 19 ani a murit, iar o adolescentă de 16 ani, pasageră în autoturism, a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.