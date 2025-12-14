Prima pagină » Social » Dolj: Un băiat a murit și o fată a fost rănită după ce mașina lor s-a izbit de un cap de pod

Dolj: Un băiat a murit și o fată a fost rănită după ce mașina lor s-a izbit de un cap de pod

Un tânăr de 19 ani a murit și o fată de 16 ani a fost rănită grav, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce mașina condusă de băiat a părăsit drumul și s-a izbit de un cap de pod, pe DN 55A, în localitatea Poiana Mare, județul Dolj.
Dolj: Un băiat a murit și o fată a fost rănită după ce mașina lor s-a izbit de un cap de pod
Laura Buciu
14 dec. 2025, 10:44, Social

Poliția Dolj a transmis că accidentul a avut loc la ora 3.33, pe DN 55 A, în localitatea Poiana Mare.

Polițiștii au stabilit faptul că un tânăr, de 19 ani, din comuna Piscu Vechi, în timp ce conducea un autoturism pe DN 55 A, din direcția Tunarii Vechi către Calafat, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare, a părăsit drumul și s-a izbit de un cap de pod.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în gardul unui imobil.

În urma accidentului, tânărul de 19 ani a murit, iar o adolescentă de 16 ani, pasageră în autoturism, a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Nababii din Dubai: Lista românilor cu cele mai multe proprietăți în luxosul oraș din Emiratele Arabe Unite
G4Media
Zodiile care au parte de un nou început după 14 decembrie 2025
Gandul
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Cancan
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport
Niciun leu fără dedicație. Cum cheltuie Spitalul Sfânta Maria din Iași banii pentru copiii bolnavi: contracte cu finul lui Maricel Popa, cu arhitectul lui Costel Alexe și cumetrii lui Mihai Chirica
Libertatea
Mihai Voropchievici dezvăluie care e singura zodie răsfățată de rune pe final de 2025: „Primesc o șansă unică”
CSID
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor