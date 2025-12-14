Accident între două TIR-uri și o mașină pe DN1 E60, în Cluj: un tânăr a murit

Potrivit Poliției Cluj, accidentul a avut loc în jurul orei 00.10 pe DN1 E60, în afara localității Poieni.

Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani, din localitatea Poieni, care circula înspre localitatea Negreni, a pătruns pe sensul opus de mers, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Mașina a lovit un ansamblu de vehicule care circula din sensul opus, condus de un bărbat de 50 de ani. În urma impactului, un alt ansamblu de vehicule, condus de un bărbat de 37 de ani, care circula din direcția Oradea înspre Cluj-Napoca, ar fi intrat în coliziune cu primul TIR.

Din nefericire, bărbatul de 29 de ani a fost declarat decedat de către echipajul medical prezent la fața locului.

Testările cu aparatul etilotest a celor doi bărbați de 50 și 37 de ani, au reieșit negative.

În continuare se fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.