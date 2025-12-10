Un avion a aterizat pe o autostradă din Florida. În timpul aterizării a lovit o mașină

Accidentul s-a produs pe o autostradă din Florida. Avionul de mic dimensiuni a fost nevoit să facă o aterizare de urgență din cauza unei probleme tehnice. Aterizarea forțată a avut loc la ora locală 17.45, în timp ce autostrada era foarte aglomerată, potrivit Le Figaro.

În timpul manevrelor avionul a lovit o mașină. Imaginile dramatice arată avionul prăbușindu-se cu viteză peste autostrada aglomerată înainte de a se izbi de mașină.

Șoferul mașinii, o femeie în vârstă de 57 de ani, a suferit răni minore și a fost dus la spital. Pilotul și pasagerul său au scăpat în mod miraculos fără răni, au declarat autoritățile.

„Acel avion a apărut de nicăieri”

Martorii s-au declarat șocați de accident. Intervievați de NBC News, un tată și un fiu, care se aflau în mașina lor în momentul accidentului spectaculos, au spus că „avionul a apărut de nicăieri și a fost un șoc, un șoc total”.

Alții au spus că femeia aflată la volanul mașinii lovite nu avea cum să evite accidentul.

„L-am văzut venind, toți cei de pe cealaltă parte a drumului l-au văzut venind, dar șoferița mașinii nu l-a văzut”, au relatat ei.

FAA, agenția guvernamentală responsabilă de reglementarea aviației civile din SUA, a lansat o anchetă pentru a determina cauza accidentului.