Un avion a aterizat pe o autostradă din Florida. În timpul aterizării a lovit o mașină

A small plane made an emergency landing on southbound I-95 in Florida around 5:45 p.m. on Monday, crashing into a car and injuring at least one person, according to Florida Highway Patrol and local fire officials.— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) December 10, 2025
Video from the scene shows the aircraft descending onto the… pic.twitter.com/b0heuCjtrW
Accidentul s-a produs pe o autostradă din Florida. Avionul de mic dimensiuni a fost nevoit să facă o aterizare de urgență din cauza unei probleme tehnice. Aterizarea forțată a avut loc la ora locală 17.45, în timp ce autostrada era foarte aglomerată, potrivit Le Figaro.
În timpul manevrelor avionul a lovit o mașină. Imaginile dramatice arată avionul prăbușindu-se cu viteză peste autostrada aglomerată înainte de a se izbi de mașină.
Șoferul mașinii, o femeie în vârstă de 57 de ani, a suferit răni minore și a fost dus la spital. Pilotul și pasagerul său au scăpat în mod miraculos fără răni, au declarat autoritățile.
Martorii s-au declarat șocați de accident. Intervievați de NBC News, un tată și un fiu, care se aflau în mașina lor în momentul accidentului spectaculos, au spus că „avionul a apărut de nicăieri și a fost un șoc, un șoc total”.
Alții au spus că femeia aflată la volanul mașinii lovite nu avea cum să evite accidentul.
„L-am văzut venind, toți cei de pe cealaltă parte a drumului l-au văzut venind, dar șoferița mașinii nu l-a văzut”, au relatat ei.
FAA, agenția guvernamentală responsabilă de reglementarea aviației civile din SUA, a lansat o anchetă pentru a determina cauza accidentului.