Nicușor Dan despre demisia Dianei Buzoianu: Nu văd niciun motiv

Nicușor Dan a fost întrebat despre posibilitatea ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu, să plece din Guvern.

„Bineînțeles că printre așteptările pe care oamenii le au față de politicienii care sunt în funcții de conducere sunt și tipul acesta de declarații în care, în fine, pe anumite situații administrative, trebuie să ceară demisii, fel de fel de lucruri. Dar trebuie să facem diferența între declarații politice, discuții interne, din care răzbat și la dumneavoastră, și e foarte bine că răzbat și că relatați, și acțiunea politică. În momentul acesta, în planul acțiunii politice, eu nu văd vreun motiv pentru care coaliția să nu funcționeze sau pentru care vreun ministru să trebuiască să demisioneze”, a spus Nicușor Dan.