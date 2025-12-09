Surse: Grindeanu i-a cerut premierului Bolojan demiterea Dianei Buzoianu, ministrul Mediului / Reacția Dianei Buzoianu

Totodată, Grindeanu i-a cerut șefului Executivului desființarea companiei ESZ Prahova, deținută de Apele Române și aflată în centrul scandalului privind calitatea apei din județul Prahova.

Conform surselor, premierul Bolojan i-a răspuns lui Sorin Grindeanu că analizează solicitările și așteaptă rapoartele oficiale.

Surse, confirmate anterior și de Mediafax, precizează că planul PSD este să voteze o moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu dacă premierul va refuza cererea exprimată de PSD.

De precizat este că o moțiunea simplă votată nu duce automat la demiterea ministrului

G4media relatează că PSD ia în calcul însă și blocarea oricărei colaborări politice în cadrul coaliției de guvernare.

Reacția Dianei Buzoianu

„Să spunem lucrurilor pe nume. Demisia cerută de PSD vine fix în săptămânile în care trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva.

Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori – 12 direcții regionale cu câte un director silvic și un director tehnic. PSD a zis: hai să vedem… sigur… acceptăm 12 direcții regionale, dar să rămână câte un directoraș șefuț și la nivel de județ – adică să nu schimbăm nimic, doar să adăugăm niște structuri regionale.

Vă spun clar: eu nu voi semna o astfel de Hotărâre de Guvern. Și nici nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța din stricăciunile din ultimii 35 de ani. Asta înseamnă și reformă reală a Romsilva. Nu joacă de-a câte locuri putem acoperi pentru directorii lor care au întors ochii la mafia lemnului în ultimii ani de zile”, a declarat Diana Buzoianu.

Grindeanu, declarații de dimenață

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat că PSD a început o perioadă de analiză internă cu privire la participarea la guvernare, după șase luni de la formarea actualei coaliții. Decizia vine ca urmare a unei evaluări detaliate a activității guvernamentale și a modului în care propunerile PSD sunt integrate în deciziile Cabinetului condus de premierul Bolojan.

Sorin Grindeanu a precizat și că subiectul demiterii Dianei Buzoianu din funcția de ministru al Mediului a fost discutat în Biroul Politic, însă a ales să nu dea mai multe detalii până nu discută și cu șeful Executivului.

„Nu vă ascund că s-a deschis acest subiect în ședința de astăzi. O să încerc să am o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan pe acest subiect. Dați-mi voie să nu fac niciun anunț până atunci. Așa e corect”, a spus Grindeanu.