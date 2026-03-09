Trump face anunțuri în conferința de presă:

„Am scufundat 51 de nave.

Știm toate locurile unde se fabrică dronele și sunt atacate una după alta.

Capacitatea lor de rachete a scăzut la aproximativ 10%, poate chiar mai puțin.

Am lăsat unele dintre cele mai importante ținte pentru mai târziu. În cazul în care va trebui să o facem, dacă le lovim, va dura mulți ani până vor fi reconstruite. Au legătură cu producția de electricitate și multe alte lucruri. Deci, nu vrem să facem asta dacă nu este nevoie. Dar sunt genul de lucruri care sunt foarte ușor de lovit, dar foarte devastatoare dacă sunt lovite. Așteptăm să vedem ce se întâmplă înainte să le lovim. Le-am putea elimina pe toate într-o singură zi.

Acum avem interceptoare ieftine care combat eficient dronele iraniene.

I-au spus lui Witkoff, pe scurt: „Vrem să construim arme nucleare”.

Nu au negociat niciodată cu bună-credință. Au continuat să spună: „Vrem să construim centrale nucleare. Vrem îmbogățire la niveluri inacceptabile.” Chiar și atunci când au refuzat o ofertă de combustibil nuclear gratuit nelimitat pentru totdeauna.

Regimul încerca să-și reconstituie programul de armament într-un alt loc. Nu se puteau întoarce acolo unde erau – cele trei locuri pe care le-am distrus. Dar începeau să lucreze la un alt loc, un alt tip de loc. Și acesta era protejat de granit. Voiau să-l protejeze – granitul este destul de bun – dar voiau să fie protejat mult mai adânc. Voiau să meargă mult mai adânc și începuseră procesul. În timp ce construiau rapid rachete balistice convenționale, aveau de gând să facă totul în același timp. Acest lucru amenința bazele noastre de peste mări și în curând ar fi putut ajunge chiar și în patria noastră.

Tehnologia laser pe care o avem acum este incredibilă. Va fi lansată destul de curând, iar laserele vor face, la un cost mult mai mic, ceea ce fac Patriots și alte lucruri.

Vecinii Iranului au trecut de partea noastră și au început să-i atace, și de fapt cu destul succes.

Războiul se va sfârși curând, foarte curând.

Strâmtoarea Ormuz va rămâne în siguranță. Avem o mulțime de nave ale Marinei acolo.

Reporter: Ați numit-o excursie. Ați spus că se va termina în curând. Credeți că se va termina săptămâna aceasta? Trump: Nu, dar foarte curând. (video)

Restul va fi o determinare a atitudinii mele, împreună cu oamenii din administrația Trump, cu privire la ceea ce vrem să facem.

Știam că prețurile petrolului vor crește și probabil au crescut mai puțin decât credeam.

Trump despre noul lider suprem al Iranului: „Am fost dezamăgit pentru că noi credem că va duce la aceeași problemă pentru țară. Așa că am fost dezamăgit să văd alegerea lor „

„ Trump despre conducerea iraniană: Îmi place ideea…știți, intern și etern.

Trump despre conducerea iraniană: „Ei vorbesc despre fiul șahului… Dar, știți, el nu a mai fost acolo de mulți, mulți ani”.

Reporter: Tocmai ați sugerat că Iranul a reușit cumva să pună mâna pe un Tomahawk și să-și bombardeze propria școală elementară în prima zi a războiului. De ce sunteți singura persoană care spune asta? Trump: Pentru că pur și simplu nu știu suficient despre asta.

Reporter: Există vreun punct de dezacord între dumneavoastră și JD Vance în legătură cu Iranul? Trump: Nu cred, nu… Din punct de vedere filosofic, el era puțin diferit față de mine. Poate că era mai puțin entuziasmat să meargă, dar era destul de entuziasmat .

. Trump despre Strâmtoarea Ormuz: „Vreau să o mențin deschisă. Vreau să o mențin bună. Nu ne privește pe noi la fel de mult pe cât o privește pe China. Ajutăm cu adevărat China aici și alte țări, pentru că își obțin o mare parte din energie din strâmtori. Dar uite, avem o relație bună cu China. Este o onoare pentru mine să fac asta”.

Reporter: Are noul lider suprem iranian o țintă pe spate? Trump: Nu vreau să spun dacă are sau nu, pentru că ar fi nepotrivit.

Vrem un sistem care să poată aduce la mulți ani de pace. Și dacă nu putem avea asta, mai bine să terminăm cu asta chiar acum.

Am vorbit despre asta cu Putin. A fost foarte impresionat de ceea ce a văzut.

Reporter: Ați spus că războiul este „aproape finalizat”. Dar secretarul Apărării spune că „acesta este doar începutul”. Deci, care dintre acestea este? Trump: Ați putea spune că ambele.

Explozii neobișnuit de puternice în Iran

Mărturii ale locuitorilor, în presa arabă: „Sunt bombardamente extrem de puternice la un nivel pe care nu l-am mai văzut până acum”.

Presa iraniană transmite că sunt întreruperi sau fluctuații de curent în diferite zone din Teheran.

Șeful Agenției pentru Energie Atomică, Grossi: 200 kg de uraniu îmbogățit la nivel de 60% este îngropat în Isfahan

„Ceea ce credem este că Isfahan avea până la ultima noastră inspecție puțin peste 200 kg, poate puțin mai mult, de uraniu în proporție de 60%”, declară șeful AIEA pentru Reuters.

Ministrul iranian de externe, Araghchi, se ceartă cu CENTCOM

„Vă mulțumim, CENTCOM, pentru că ați recunoscut că folosiți teritoriul vecinilor noștri pentru a desfășura sisteme HIMARS împotriva poporului nostru.

Nimeni nu ar trebui să se plângă dacă rachetele noastre puternice distrug aceste sisteme oriunde s-ar afla, ca răzbunare”, scrie Araghchi.