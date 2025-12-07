Carambol cu șase mașini în Ploiești

Polițiștii rutieri din Ploiești au fost sesizați sâmbătă noaptea, în jurul orei 23.00, despre accidentul produs pe Bulevardul Republicii din Ploiești.

Din primele verificări, un bărbat de 54 de ani aflat la volanul unui autoturism, care se deplasa către zona de Nord a municipiului, nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea direcției de mers către dreapta și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, condus de un bărbat de 38 de ani.

În urma impactului, mașina condusă de bărbatul de 54 de ani s-a răsturnat pe partea stângă și a lovit trei vehicule care se aflau parcate și într-un autoturism condus de o tânără de 18 ani.

Evenimentul s-a soldat cu avarierea celor șase vehicule implicate.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

În urma producerii accidentului rutier au rezultat doar pagube materiale.