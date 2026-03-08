Un mort și un rănit în urma unui accident pe DN 6, în Giurgiu

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Secției Mihăilești, Detașamentului Giurgiu și Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD și trei SAJ Teleorman și Giurgiu.

Șoferii celor două autoturisme au fost găsiți blocați în interior, unul dintre aceștia fiind în stop cardio-respirator.

Primul echipaj SAJ ajuns la caz a început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, fiind declarat decesul bărbatului în vârstă de aproximativ 57 de ani.

Concomitent, pompierii au acționat pentru extragerea în siguranță a celui de-al doilea șofer.Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la un spital din Capitală.

La fața locului a fost monitorizată și o pasageră, care a refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.