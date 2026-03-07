Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat într-un accident rutier în București

Surse Antena 3 CNN spun că ministrul, care se afla la volan, nu ar fi dat prioritate unei alte mașini, care efectua activități de ridesharing și în care se aflau doi pasageri.

Două persoane din această mașină ar fi suferit răni ușoare în urma accidentului.

Mașina pe care o conducea ministrul Alexandru Nazare era pe o stradă din Sectorul 1.

În urma impactului, cele două persoane din mașina de ridesharing au acuzat dureri și au fost transportate la spital.

Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetări.