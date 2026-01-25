Prima pagină » Social » UPDATE 2: Șapte victime în urma unui accident în județul Sibiu. O femeie a murit

UPDATE 2: Șapte victime în urma unui accident în județul Sibiu. O femeie a murit

Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, duminică, în urma unui accident cu șapte victime pe un drum din județul Sibiu, între Dobârca și Poiana Sibiului. Una dintre victime este în stare gravă și i se aplică manevre de resuscitare.
Laura Buciu
25 ian. 2026, 19:14, Social

UPDATE 2:

În urma evaluării medicale efectuate la fața locului, cinci victime sunt transportate la UPU Sibiu, cu răni ușoare.

O persoană a refuzat transportul la spital.

Din nefericire, victima aflată în stop cardio-respirator nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent la fața locului fiind nevoit să declare decesul acesteia. Este vorba de o femeie în vârstă de 55 de ani.

UPDATE:

Din primele cercetări efectuate de polițiști, în timp ce conducea mașina pe DJ141, pe direcția Mediaș-Moșna, un bărbat de 39 de ani, din Moșna, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune laterală cu un autoturism, condus din sens opus, de către un bărbat de 52 de ani din Mediaș, iar ulterior a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism, condus de către o femeie de 58 de ani, cetățean străin.

În urmă coliziunii, mașina condusă de către bărbatul de 52 de ani s-a răsturnat în afara părții carosabile, respectiv în curtea unui imobil.

Șoferul de 58 de ani și câte un pasager din celelalte autoturisme, respectiv o femeie de 44 de ani și un bărbat de 48 de ani, au fost răniți, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul rutier a fost reluat în condiții normale.

Știre inițială:

ISU Sibiu intervine de urgență între localitățile Dobârca și Poiana Sibiului, unde a avut loc un accident rutier între două mașini.

A fost activat Planul Roșu de Intervenție, fiind șapte victime, din care una în stop cardio-respirator, încarcerată și inconștientă. Victimei în stare critică i se aplică manevre de resuscitare.

Traficul este restricționat, se circulă alternativ.

 

