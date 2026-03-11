Firmele din domeniu alimentar trebuie să raporteze cât mai repede cum au redus risipa alimentară. Amenzile pot ajunge la 40.000 lei

Astfel, în jur de 400.000 – 450.000 de operatori economici intră sub incidența legii, dintr-un total de cel mult 1,2 milioane de operatori economici conform datelor Ministerului Finanțelor. Concret, proporțional aproximativ între 33% și 40% din totalul firmelor din România e vizat de această măsură.
„Este pentru prima dată când operatorii economici din România trebuie să raporteze date privind risipa alimentară, iar această cerință nu trebuie tratată superficial. Discutăm despre o raportare serioasă și complexă, care necesită o analiză atentă a fluxurilor interne și documente pregătite corect. Pentru a evita capcane birocratice, interpretări greșite ale obligațiilor legale sau depunerea incompletă a documentației, este recomandat ca aceste documente să fie pregătite cu sprijinul unui avocat. În contextul în care reducerea risipei alimentare este o prioritate la nivelul Uniunii Europene, riscul de controale este ridicat, iar companiile trebuie să trateze această obligație cu maximă responsabilitate”, explică Elena Grecu, avocat și fondator Grecu Partners.
Raportarea se face public, atât pe platforma statului https://risipaalimentara.madr.ro/, cât și pe website-ul firmei.
Înainte de încărcarea raportării, companiile trebuie să se asigure că datele sunt corecte, complete și susținute de documente interne relevante, care reflectă modul în care au fost gestionate cantitățile de alimente și măsurile adoptate pentru reducerea risipei alimentare. În practică, există situații în care firmele pot omite din neatenție anumite informații sau pot transmite date incomplete, mai ales în lipsa unor proceduri interne clare de colectare și centralizare a acestor informații.
De aceea, este important ca operatorii economici să verifice cu atenție documentația înainte de încărcarea pe platforma națională și publicarea pe website-ul propriu, pentru a evita erori, depuneri incomplete sau eventuale solicitări ulterioare de clarificări din partea autorităților.
Sunt obligați toți operatorii economici din sectorul agroalimentar, vizați de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 – mai exact orice persoana fizică sau juridică implicată în orice etapă a producției, procesării și distribuției alimentelor:
Operatorii economici din sectorul agroalimentar au obligația să implementeze cel puțin două măsuri de prevenire și reducere a risipei alimentare de la literele a-f, conform următoarei ierarhii (în aceasta ordine), potrivit art. 2, din Legea 217/2016:
La măsurile f-h se aplică legislația privind protecția mediului în vigoare. Eliminarea și utilizarea subproduselor de origine animală și a produselor derivate, materiale de categoria 3, se realizează conform legislației sanitar-veterinare.
Pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, firmele trebuie să aibă pregătite:
Planul anual de diminuare a risipei alimentare
Raportul anual privind cantitatea alimentelor care au făcut obiectul transferului cu titlu gratuit –
pentru operatorii receptori (model Anexa 1 din Norme)
Raportul anual privind cantitatea și valoarea alimentelor care au făcut obiectul transferului cu titlu gratuit – pentru operatorii donatori (model Anexa 2 din Norme)
Obligații suplimentare pentru operatori:
Documente obligatorii pentru fiecare transfer gratuit (minim):
Se fac controale și se aplică amenzi atât de către ANSVSA, pentru aspectele legate de siguranța alimentară în procesul de transfer al alimentelor, cât și de către MADR și structurile teritoriale de inspecție, pentru neimplementarea măsurilor de prevenire a risipei alimentare, nerealizarea sau netransmiterea raportărilor și nerespectarea regulilor de transfer.
Amendă 10.000–20.000 lei: pentru încălcarea regulilor privind transferul alimentelor.
Amendă 10.000–40.000 lei: pentru neîncărcarea planului și rapoartelor în platformă, după 6 luni de la funcționarea platformei. NU se aplică microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru încălcarea art. 2 alin. (4).
IMPORTANT: Amenda pentru neîncărcarea datelor în platforma națională se aplică după 6 luni de la momentul în care platforma devine efectiv funcțională pentru operatorii economici.
Atenție! Contravențiilor NU li se aplică dispozițiile art. 28 alin. (1) din OG 2/2001 – adică nu se poate achita jumătate din minimul amenzii dacă este achitată în primele 48 de ore.