Poliția l-a găsit pe bărbatul care a furat 14.000 de lei dintr-o locuință din Sectorul 2

Poliția Capitalei l-a reținut pe bărbatul care a furat 14.000 de lei dintr-o locuință din Sectorul 2. Bărbatul, care s-ar fi dat reprezentant al Casei de Pensii, i-a cerut victimei detalii despre pensie și s-a făcut nevăzut cu suma de bani furată.
Daiana Rob
11 mart. 2026, 17:18, Social

Potrivit Poliției, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost depistat marți și dus la audieri.  Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

„Cercetările au fost declanșate la data de 21 decembrie 2026, când Secţia 8 Poliție a fost sesizată, de către o femeie, în vârstă de 74 de ani, cu privire ca ar fi fost victima unei infracțiuni, în imobilul de domiciliu, situat la o adresă din Sectorul 2. Din cercetările efectuate de către polițiști, s-a conturat ipoteza conform căreia fapta ar fi fost comisă de un bărbat, în vârstă de 41 de ani”, informează Poliția Capitalei.

Jaful s-a petrecut în luna decembrie. Potrivit surselor din anchetă, bărbatul s-a dat drept reprezentant al Casei de Pensii. El i-a cerut femeii documente privind dreptul la pensie.

Bărbatul e a intrat în locuința femeii, de unde i-a furat 14.000 de lei, chiar dintr-un portofel al acesteia.

Bărbatul a fost reținut și va fi prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă.

Acesta era însoțit de o femeie, însă s-a ajuns la concluzia că ea nu a fost, propriu-zis, implicată în jaf. De asemenea, potrivit surselor din anchetă, furtul reprezintă un incident izolat, femeia fiind singura victimă a bărbatului.

 

