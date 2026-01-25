Bărbatul care a sechestrat o femeie și copilul în apartament a fost reținut

Un bărbat de 21 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, în urma unui incident grav de violență domestică în București, anunță Poliția Capitalei. Cercetările sunt continuate de Secția 25 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru infracțiunile de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, lipsire de libertate în mod ilegal și lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc sâmbătă, după ce o femeie a sesizat autoritățile că prietena sa este ținută cu forța în apartament și amenințată cu un cuțit de fostul concubin. În interior se afla și copilul femeii, în vârstă de un an.

Polițiștii au inițial discutat cu victima prin ușă, însă având în vedere riscul ridicat, au fost chemați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS). Pe parcursul negocierilor, femeia a amenințat că se va arunca de la etaj dacă se va interveni în forță.

În final, polițiștii SAS au pătruns în apartament, l-au imobilizat pe bărbat și au securizat locuința, prevenind o posibilă tragedie. Autoritățile au confirmat că femeia și copilul se află în siguranță și nu au suferit vătămări.