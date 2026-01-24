Intervenție dramatică în Capitală: femeie amenințată cu cuțitul de fostul concubin. Copil de un an, în locuință

Un incident grav de violență domestică a avut loc sâmbătă, în București, unde Poliția Capitalei a intervenit de urgență după ce o femeie a sesizat autoritățile că prietena sa este ținută cu forța în locuință și amenințată cu un cuțit de către fostul concubin.

Ajunși la fața locului, polițiștii au încercat să discute cu victima, care a comunicat cu aceștia prin ușă. Femeia a declarat inițial că este în siguranță și că nu dorește intervenția Poliției, deși situația era extrem de tensionată.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție, însă acesta nu era monitorizat electronic, aspect care a permis apropierea agresorului de victimă.

Având în vedere gravitatea situației, la adresă au fost chemați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS). În interiorul locuinței se afla și copilul femeii, în vârstă de doar un an, ceea ce a ridicat nivelul de risc al intervenției.

Pe parcursul negocierilor, femeia a comunicat la intervale scurte cu negociatorii SAS, amenințând că se va arunca de la etaj în cazul unei intervenții în forță a Poliției.

După evaluarea situației și desfășurarea activităților specifice, polițiștii SAS au pătruns în apartament, l-au imobilizat pe bărbat și au securizat locuința, prevenind o posibilă tragedie.

Autoritățile au precizat că femeia și copilul se află în afara oricărui pericol, fiind preluați în siguranță după finalizarea intervenției.