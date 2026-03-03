Un bărbat s-a îndrăgostit de un sunet din cauza unei forme rare de demență

Deoarece acest tip de demență a fost recunoscut recent de experții medicali, această descoperire sugerează că schimbările în preferințele pentru sunete pot fi o caracteristică cheie a sindromului, scrie ScienceAlert.

Demența este un termen general care descrie problemele cognitive (de gândire) suficient de grave încât să afecteze viața de zi cu zi. Există multe tipuri de demență, cum ar fi boala Alzheimer, care este cea mai comună formă. Aceasta se caracterizează prin pierderea memoriei și alte modificări cognitive.

Există trei variante principale ale demenței frontotemporale, fiecare dintre ele având simptome diferite: varianta comportamentală (care afectează comportamentul și personalitatea), varianta non-fluentă (care afectează producția vorbirii) și varianta semantică (care afectează cunoașterea și înțelegerea vorbirii).

Dar unii cercetători cred că există și o a patra variantă a demenței frontotemporale. Dovezile pentru această a patra variantă au fost descrise într-un studiu de caz la care am contribuit.

Simptomele observate

CP, un bărbat de 68 de ani, a dezvoltat o dragoste neobișnuită pentru zgomotul motoarelor Spitfire. Soția lui CP a observat pentru prima dată acest comportament ciudat cu aproximativ doi ani înainte ca el să fie diagnosticat cu demență.

CP locuia în apropierea unui aerodrom, iar avioane vechi zburau frecvent deasupra casei sale. El lăsa orice făcea și alerga afară, salutând avioanele și plângând de bucurie de fiecare dată când le auzea. Nu reacționase niciodată astfel înainte de apariția bolii.

Dragostea sa pentru zgomotul motoarelor era specifică acestui tip de avion. Nu reacționa la fel la zgomotul altor avioane și nu manifesta un interes general pentru avioane sau vehicule.

De asemenea, cântecul păsărilor și vocile oamenilor cu tonuri înalte îl iritau. A devenit chiar foarte exigent în ceea ce privește muzica.

Cu câțiva ani înainte de a-și descoperi brusc dragostea pentru zgomotul avioanelor Spitfire, CP a devenit morocănos și irascibil. A devenit din ce în ce mai rece și apatic față de ceilalți și nu mai avea control asupra impulsurilor și conștiința comportamentului acceptabil din punct de vedere social.

De asemenea, și-a pierdut simțul umorului, a devenit pofticios la dulciuri și s-a fixat pe jocul de șah și pe căutarea de cuvinte. Uneori nu recunoștea fețele cunoștințelor, dar nu avea probleme în a recunoaște vocile oamenilor la telefon.

Concluziile cercetătorilor

La aproximativ cinci ani după apariția simptomelor, CP a fost diagnosticat cu demență frontotemporală cu variantă comportamentală. Dar cercetătorii cred că CP avea o variantă mai nouă, a patra – denumită uneori „variante temporale drepte”.

Această variantă a primit acest nume deoarece cea mai mare parte a pierderii de țesut are loc în lobul temporal drept al creierului. Această zonă a creierului este implicată în principal în înțelegerea conceptelor și în derivarea semnificației din informații nonverbale, cum ar fi indiciile sociale. Scanările creierului lui CP au arătat că porțiuni mari din această regiune lipseau.

Varianta temporală dreaptă a demenței frontotemporale pare să provoace, de asemenea, o combinație de simptome tipice atât variantei comportamentale, cât și celei semantice. Cu toate acestea, în comunitatea de cercetători există încă dezbateri cu privire la modul de definire a acesteia.