NASA confirmă că Luna se îndepărtează de Pământ. Ce distanță parcurge anual și cum ne influențează planeta

Luna se îndepărtează lent de Pământ în fiecare an. NASA confirmp că se retrage cu aproximativ 3,8 cm anual. Această schimbare treptată modifică subtil rotația Pământului și durata zilei, potrivit DailyGalaxy.

Ceea ce pare o relație cosmică stabilă este, de fapt, în evoluție. Pe parcursul a milioane de ani, efectul devine măsurabil și semnificativ.

Fosilele arată că Pământul se rotea mai rapid

Oamenii de știință au descoperit că zilele Pământului erau odinioară mai scurte. Acum 70 de milioane de ani, o zi dura aproximativ 23,5 ore. Cercetătorii au ajuns la această concluzie analizând liniile de creștere din cochilii fosilizate.

Un studiu din 2020 a analizat tipare zilnice microscopice în bivalve antice. Fosilele arată că un an avea atunci aproximativ 372 de zile. Mai multe zile într-un an indică zile individuale mai scurte.

Dovezile sugerează că Luna era mai aproape de Pământ. Forța sa gravitațională mai puternică accelera rotația planetei.

Mareele împing Luna mai departe

Retragerea Lunii este determinată de forțele mareice. Gravitația sa atrage oceanele Pământului, formând două zone de maree opuse. Acestea sunt ușor deviate față de poziția Lunii.

Această deviere creează un cuplu gravitațional între cele două corpuri. Energia se transferă din rotația Pământului către orbita Lunii. Ca urmare, Luna câștigă energie și se deplasează pe o orbită mai îndepărtată.

NASA descrie această separare ca fiind comparabilă cu creșterea unghiilor. Distanța crește cu aproximativ 3,8 cm pe an.

Zilele Pământului continuă să se prelungească

Pe măsură ce Luna se îndepărtează, rotația Pământului încetinește. Energia de rotație se pierde treptat pe intervale de timp foarte lungi. Astfel, durata unei zile crește cu fracțiuni de secundă.

Schimbarea este imperceptibilă la scara unei vieți umane. Însă, pe parcursul a milioane de ani, efectul devine evident.