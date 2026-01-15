NASA pregătește Artemis II: Calendarul lansării, echipajul și prima misiune cu astronauți spre Lună în peste 50 de ani

NASA se pregătește să lanseze prima misiune cu echipaj uman spre Lună de la era Apollo, marcând o revenire istorică în spațiu, scrie BBC.

Misiunea Artemis II ar putea decola chiar din prima săptămână a lunii februarie, în funcție de ultimele verificări tehnice și condițiile de lansare.

Pregătiri pentru lansare și date posibile

În zilele următoare, NASA va muta racheta Space Launch System și capsula Orion pe rampa de lansare.

Deplasarea lentă, pe o distanță de aproximativ 6,5 km, din clădirea de asamblare va dura până la douăsprezece ore.

Odată ajunse la rampă, echipele vor conecta sistemele de sol, liniile de alimentare și sistemele de control al mediului.

NASA va efectua apoi un „wet dress rehearsal”, un test în care racheta este alimentată complet pentru a simula condițiile de lansare.

Dacă totul decurge conform planului, prima fereastră de lansare se deschide pe 6 februarie, cu posibilități pe 6, 7, 8, 10 și 11 februarie, urmate de ferestre în martie (6, 7, 8, 9 și 11) și aprilie (1, 3, 4, 5 și 6).

Momentul lansării depinde atât de starea rachetei, cât și de poziția Lunii față de Pământ.

Cine zboară în misiunea Artemis II

Echipajul Artemis II este format din comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover și specialistul de misiune Christina Koch.

La bord se va afla și astronautul canadian Jeremy Hansen, reprezentând Canadian Space Agency.

Aceasta va fi prima misiune cu echipaj pentru racheta SLS și capsula Orion.

Pe parcursul celor zece zile, astronauții vor pilota manual capsula pe orbita Pământului pentru a testa manevrabilitatea și navigația.

Ce va testa misiunea

După părăsirea orbitei terestre, echipajul va ajunge la mii de kilometri dincolo de Lună.

Vor fi testate sistemele vitale ale capsulei Orion, inclusiv suportul de viață, propulsia, alimentarea cu energie și navigația.

Astronauții vor furniza și date medicale, lucrând în imponderabilitate și expuși la niveluri de radiații mai ridicate decât pe Stația Spațială Internațională.

Misiunea se va încheia cu o reintrare rapidă în atmosferă și o amerizare în Oceanul Pacific.

Fără aselenizare, deocamdată

Artemis II nu va include o aselenizare, ci va pregăti terenul pentru Artemis III.

NASA afirmă că Artemis III nu va fi lansată mai devreme de 2027, deși mulți experți estimează anul 2028.

Viitoarele module de aselenizare ar putea fi furnizate de SpaceX sau Blue Origin, iar noile costume spațiale sunt încă în dezvoltare.

Obiectivul pe termen lung este o prezență umană susținută pe Lună, inclusiv o stație spațială lunară și misiuni repetate la suprafață.