Artemis 3 nu va mai ajunge pe Lună. NASA anunță o restructurare majoră a programului

Pentru a respecta acest termen, NASA va „adăuga misiuni” între misiunea Artemis 2 (care tocmai a fost amânată pentru luna aprilie din cauza unor scurgeri de heliu) și revenirea pe suprafața lunară, relatează Le Figaro.

Astfel, misiunea Artemis 3, programată inițial pentru septembrie 2028, va fi devansată pentru jumătatea anului 2027, însă nu va mai include o aselenizare.

NASA plănuiește un test de andocare pe orbita Pământului între capsula sa, Orion, și „unul sau două” module de aselenizare.

Space X,compania lui Elon Musk, și Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, își dezvoltă în prezent propriile vehicule.

Teoretic, Starship HLS de la SpaceX trebuia să finalizeze misiunile 3 și 4, iar Blue Moon de la Blue Origin, misiunile 5 și 6. Acest anunț pare să reîmpartă cărțile și să îl readucă pe Jeff Bezos în cursa pentru prima aselenizare.

Costumele dezvoltate de Axiom Space

Această nouă misiune Artemis 3 ar trebui să fie și un prilej pentru a testa costumele lunare în timpul unei ieșiri extravehiculare, a precizat Isaacman.

Acestea, dezvoltate de Axiom Space, au suferit, de asemenea, numeroase întârzieri în dezvoltare.

Jared Isaacman a dat asigurări că această restructurare nu are legătură cu întârzierea misiunii Artemis 2, ci că anunțul fusese programat pentru perioada de după zbor și a fost menținut în ciuda amânării.

El a explicat pe larg că această nouă abordare, cu un ritm mai susținut de lansări și pași de testare intermediari, este mai apropiată de filozofia programului Apollo.

Ce se întâmplă cu Artemis 2

Misiunea Artemis 2 nu va fi modificată. Aceasta trebuie să trimită capsula Orion într-o călătorie în jurul Lunii cu patru astronauți la bord, marcând prima revenire a oamenilor în spațiul îndepărtat după mai bine de 50 de ani de la ultima misiune Apollo.

Punctul culminant al acestui test va fi revenirea capsulei la viteză foarte mare, o manevră cu grad ridicat de risc. În timpul primului zbor, fără echipaj, scutul termic a prezentat un comportament neașteptat, degradându-se mult mai rapid decât anticipaseră inginerii, ceea ce explică parțial întârzierile înregistrate de program.