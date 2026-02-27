F-22, portavioane și sute de rachete Tomahawk: SUA, pregătite de atac asupra Iranului?

Statele Unite au trimis două grupuri de portavioane spre Iran: Gerald R. Ford și Abraham Lincoln. Este cea mai mare concentrare de forță militară americană din regiune din 2003, scrie Il Messaggero.

Portavionul Ford a părăsit baza NATO din Creta și se îndreaptă spre Israel și estul Mediteranei. Lincoln este deja operațional în Golf.

Diplomații părăsesc Iranul

Marea Britanie și-a retras temporar tot personalul diplomatic din Iran. „Măsura preventivă a fost luată din cauza situației actuale de securitate”, a anunțat Ministerul de Externe britanic.

SUA a autorizat personalul neesențial al ambasadei din Ierusalim să părăsească țara. China a sfătuit cetățenii săi din Iran să evacueze „cât mai curând posibil”.

„Din cauza situației actuale”, se arată într-o declarație a Ministerului de Externe, „am luat măsura de precauție de a retrage temporar personalul britanic din Iran”.

O forță militară impresionantă

Desfășurarea americană include peste 100 de avioane de luptă, printre care F-22 Raptors poziționate în Israel. La acestea se adaugă zeci de mii de soldați, distrugătoare și sute de rachete Tomahawk.

Pentru prima dată din 1980, Marina Regală britanică nu mai are nave de război în Golful Persic. Fregata HMS Lancaster a părăsit deja zona.

Război sau negociere?

Diplomații americani și iranieni negociază dosarul nuclear cu medierea Omanului. Ultima rundă de la Geneva s-a încheiat cu „progrese semnificative”, fără un acord final.

Vicepreședintele JD Vance a declarat că SUA preferă o soluție diplomatică. Analiștii consideră însă că presiunea militară urmărește să forțeze Teheranul să cedeze în problema nucleară.

Dacă SUA ar ataca, țintele probabile ar fi instalațiile nucleare iraniene, bazele de rachete și infrastructura critică. Iranul poate răspunde prin rachete, drone și închiderea Strâmtorii Hormuz.