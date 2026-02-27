Prima pagină » Știri externe » F-22, portavioane și sute de rachete Tomahawk: SUA, pregătite de atac asupra Iranului?

F-22, portavioane și sute de rachete Tomahawk: SUA, pregătite de atac asupra Iranului?

SUA concentrează forțe militare masive în Orientul Mijlociu. Marea Britanie și China își retrag diplomații din Iran. Război sau presiune diplomatică?
F-22, portavioane și sute de rachete Tomahawk: SUA, pregătite de atac asupra Iranului?
Andreea Tobias
27 feb. 2026, 19:27, Știri externe

Statele Unite au trimis două grupuri de portavioane spre Iran: Gerald R. Ford și Abraham Lincoln. Este cea mai mare concentrare de forță militară americană din regiune din 2003, scrie Il Messaggero.

Portavionul Ford a părăsit baza NATO din Creta și se îndreaptă spre Israel și estul Mediteranei. Lincoln este deja operațional în Golf.

Diplomații părăsesc Iranul

Marea Britanie și-a retras temporar tot personalul diplomatic din Iran. „Măsura preventivă a fost luată din cauza situației actuale de securitate”, a anunțat Ministerul de Externe britanic.

SUA a autorizat personalul neesențial al ambasadei din Ierusalim să părăsească țara. China a sfătuit cetățenii săi din Iran să evacueze „cât mai curând posibil”.

„Din cauza situației actuale”, se arată într-o declarație a Ministerului de Externe, „am luat măsura de precauție de a retrage temporar personalul britanic din Iran”.

O forță militară impresionantă

Desfășurarea americană include peste 100 de avioane de luptă, printre care F-22 Raptors poziționate în Israel. La acestea se adaugă zeci de mii de soldați, distrugătoare și sute de rachete Tomahawk.

Pentru prima dată din 1980, Marina Regală britanică nu mai are nave de război în Golful Persic. Fregata HMS Lancaster a părăsit deja zona.

Război sau negociere?

Diplomații americani și iranieni negociază dosarul nuclear cu medierea Omanului. Ultima rundă de la Geneva s-a încheiat cu „progrese semnificative”, fără un acord final.

Vicepreședintele JD Vance a declarat că SUA preferă o soluție diplomatică. Analiștii consideră însă că presiunea militară urmărește să forțeze Teheranul să cedeze în problema nucleară.

Dacă SUA ar ataca, țintele probabile ar fi instalațiile nucleare iraniene, bazele de rachete și infrastructura critică. Iranul poate răspunde prin rachete, drone și închiderea Strâmtorii Hormuz.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un flagrant ratat. Un episod mai puțin cunoscut din cariera lui Viorel Salvador Caragea, numit administrator special la uzina de armament Sadu
G4Media
Care sunt rezervele globale de uraniu, în funcție de țară. Cine deține peste 50% din totalul lor
Gandul
A semnat cu Antena 1 după ce a demisionat de la postul concurent, în februarie 2026! Lovitură în televiziune!
Cancan
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
Prosport
Foștii primari ai Timișoarei, Nicolae Robu și Gheorghe Ciuhandu, achitați definitiv în dosarul caselor vândute pe Legea 112. Primele reacții ale foștilor edili
Libertatea
COVID-19 poate afecta creierul pe termen lung, chiar și în forme ușoare. Diferența majoră față de gripă
CSID
Vânzările Dacia Sandero în 2026 au scăzut la jumătate, în Europa. Modelul nu a prins nici măcar Top 10, în ianuarie
Promotor