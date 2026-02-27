Iranul caută răspunsuri în Venezuela. Ce va face Trump mai departe?

De la cei mai înalți oficiali ai Republicii Islamice până la protestatarii din stradă, iranienii încearcă să anticipeze următoarea mișcare a Washingtonului, în condițiile unei acumulări masive de forțe militare americane în regiune.

Potrivit unei analize publicate de Washington Post, riscul unui conflict direct crește pe măsură ce negocierile nucleare stagnează.

Un factor care influențează percepțiile Teheranului este operațiunea americană desfășurată în Venezuela, care l-a vizat pe liderul de la Caracas, Nicolás Maduro. Deși raidul a încurajat o parte dintre activiștii iranieni, mesajul transmis conducerii de la Teheran a fost ambiguu. Mai mulți oficiali occidentali și iranieni consideră că astfel de acțiuni întăresc ideea că Trump preferă intervenții militare limitate și rapide. Această percepție este sintetizată de acronimul „TACO” – „Trump Always Chickens Out” – termen popularizat de Financial Times.

Negocieri și blocaje în tensiunile SUA-Iran

Trump l-a desemnat pe Steve Witkoff pentru a relansa negocierile nucleare cu Iranul, solicitând rezultate rapide. Spre deosebire de acordul din 2015, negociat timp de aproape doi ani sub administrația Obama, actuala abordare este percepută de liderii iranieni drept una coercitivă.

Sina Azodi, profesor la Universitatea George Washington, avertizează că Teheranul vede acceptarea unui acord „nedrept” ca pe un precedent periculos, care ar putea deschide calea unor noi atacuri americane sau israeliene.

În paralel, Iranul se confruntă cu proteste interne de amploare, reprimate violent de forțele de securitate. În orașe precum Teheran, populația se pregătește pentru un posibil război, în timp ce universitățile devin focare de nemulțumire.

Ali Vaez, director al Proiectului Iran din cadrul International Crisis Group, avertizează că escaladarea actuală crește riscul unei confruntări regionale majore, cu consecințe imprevizibile.