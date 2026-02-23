Prima pagină » Știri externe » Ucraina: o explozie în sudul țării rănește șapte polițiști

Ucraina: o explozie în sudul țării rănește șapte polițiști

O explozie a rănit luni șapte polițiști ucraineni în Mikolaiv (sudul Ucrainei), dintre care doi grav.
Ucraina: o explozie în sudul țării rănește șapte polițiști
Andreea Tobias
23 feb. 2026, 21:24, Știri externe

Anunțul autorităților vine la două zile după moartea unei polițiste într-un incident similar în Liov (nord-vest), denunțat de Kiev ca fiind un „atac terorist”, potrivit AFP.

Pe rețelele de socializare, șeful poliției naționale ucrainene, Ivan Viguivski, a afirmat că explozia de luni a avut loc la ora locală 18:10 într-o „stație de benzină scoasă din uz” din Mikolaiv. Aici, agenții forțelor de ordine „își parcaseră vehiculele”.

Dintre cei șapte polițiști răniți, doi sunt „în stare gravă” și „medicii luptă pentru viața lor”, a adăugat Ivan Viguivski.

Fără a oferi detalii despre originea exploziei, el a denunțat un „atac țintit” al „inamicului” pentru a „ucide polițiști ucraineni” și a „destabiliza țara” aflată în război cu Rusia.

„Alaltăieri, a avut loc un atac terorist împotriva polițiștilor la Lviv. Nu este o coincidență”, a afirmat el.

