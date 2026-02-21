Ucraina a atacat o fabrică de rachete balistice din Rusia, situată la peste 1.300 de kilometri de graniță

Ținta atacului a fost Fabrica din Votkinsk, situată în Republica Udmurtia, notează The Kyiv Independent.

Fabrica produce rachete balistice cu rază scurtă Iskander-M, precum și rachete balistice intercontinentale (ICBM), capabile să transporte focoase nucleare, dar și noul model Oreshnik.

Atacul a fost confirmat sâmbătă de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei care a anunțat: „Întreprinderea complexului militar-industrial „Uzina Votkinsky” a fost afectată. Un incendiu a fost înregistrat pe teritoriul instalației. Rezultatele sunt în curs de clarificare”.

În urma atacului, presa locală anunța că cel puțin 11 persoane ar fi fost rănite în urma atacului, citând declarațiile martorilor oculari.

Orașul Votkinsk se află la peste 1.300 de kilometri de granița cu Ucraina, iar atacul reprezintă una dintre cele mai îndepărtate lovituri confirmate ale Kievului asupra infrastructurii militare ruse.

Pentru realizarea atacului, forțele ucrainene au folosit racheta balistică Flamingo care are o rază de acțiune estimată la aproximativ 3.000 de kilometri și poate transporta un focos de circa 1.150 de kilograme.