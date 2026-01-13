Prima pagină » Știrile zilei » Zelenski: Rusia a atacat Ucraina cu aproape 300 de drone și zeci de rachete

Zelenski: Rusia a atacat Ucraina cu aproape 300 de drone și zeci de rachete

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți un atac masiv asupra Ucrainei, folosind aproape 300 de drone și peste 20 de rachete, lovind în special infrastructura energetică și zone rezidențiale din mai multe regiuni ale țării.
Rareș Mustață
13 ian. 2026, 12:03

Potrivit lui Zelenski, forțele ruse au lansat aproape 300 de drone de atac, majoritatea de tip Shahed, alături de 18 rachete balistice și 7 rachete de croazieră.

Principala țintă a atacului a fost infrastructura energetică, inclusiv centrale și stații de transformare, însă au fost lovite și cartiere rezidențiale și obiective civile.

Regiunile Dnipro, Jîtomîr, Zaporojie, Kiev, Odesa, Sumî, Harkov și Donețk s-au aflat sub atac.

În regiunea Harkov, rachetele au lovit o poștă din localitatea Korotici, unde patru persoane au murit și alte șase au fost rănite.

Președintele ucrainean a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Situația rămâne dificilă în regiunea Kiev, unde câteva sute de mii de gospodării au rămas fără electricitate.

Autoritățile au mobilizat echipele de intervenție, iar în mai multe zone au fost activate așa-numitele „Puncte de Invincibilitate”, destinate sprijinirii populației afectate de penele de curent.

Zelenski a subliniat că atacurile nu au avut niciun scop militar și a cerut din nou sprijin internațional.

El a declarat că Ucraina are nevoie zilnic de sisteme de apărare antiaeriană, mai ales pe timp de iarnă, și a cerut accelerarea livrărilor de ajutor militar promise de Statele Unite și Europa.

Președintele ucrainean a transmis că Rusia trebuie să înțeleagă că frigul nu îi va aduce victoria în război.

