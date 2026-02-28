Prima pagină » Știri externe » Netanyahu confirmă atacuri comune SUA–Israel asupra Iranului: „Operațiunea pentru a elimina o amenințare existențială”

Netanyahu confirmă atacuri comune SUA–Israel asupra Iranului: „Operațiunea pentru a elimina o amenințare existențială”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune comună împotriva Iranului, pe care a descris-o drept un demers „pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran”.
Sursă foto: Hepta
Gabriel Negreanu
28 feb. 2026, 10:27, Știri externe

Într-un mesaj adresat populației, Netanyahu a spus că acțiunea vizează împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare. „Frații și surorile mele, cetățeni ai Israelului, cu puțin timp în urmă, Israelul și Statele Unite au demarat o operațiune pentru a elimina amenințarea existențială reprezentată de regimul terorist din Iran”, a afirmat acesta.

Netanyahu i-a mulțumit președintelui SUA, Donald Trump, pentru „leadershipul său istoric” și a acuzat regimul de la Teheran că, de decenii, promovează lozinci ostile Israelului și Statelor Unite. „Acest regim terorist ucigaș nu trebuie să fie înarmat cu arme nucleare care i-ar permite să amenințe întreaga umanitate”, a adăugat el.

În același mesaj, premierul israelian a făcut un apel către populația Iranului, susținând că operațiunea comună ar putea „crea condițiile necesare” pentru ca iranienii „să-și ia destinul în propriile mâini”. El a invocat mai multe comunități etnice din Iran – „persanii, kurzii, azerii, baluchii și ahwazii” – îndemnându-le „să se elibereze de jugul tiraniei” și să „creeze un Iran liber și pașnic”.

Totodată, Netanyahu le-a cerut israelienilor să respecte indicațiile autorităților. „Fac apel la voi, cetățenii Israelului, să ascultați instrucțiunile Comandamentului Frontului Intern. În zilele următoare, în cadrul operațiunii «Răgetul leului», vom avea cu toții nevoie de rezistență și tărie de caracter”, a spus acesta, încheind cu mesajul: „Împreună vom rezista, împreună vom lupta și împreună vom asigura eternitatea Israelului.”

