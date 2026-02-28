Prima pagină » Știri externe » Fostul prim-ministru al Israelului, mesaj ferm de susținere pentru ofensiva împotriva Iranului: „Suntem un popor de lei”

Fostul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, susține operațiunea „Răcnetul Leului” și afirmă că Israelul va elimina amenințarea iraniană.
Sursa: Hepta
Bianca Popa
28 feb. 2026, 18:39, Politic

Fostul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, a transmis un mesaj puternic de susținere pentru operațiunea militară „Răcnetul Leului”.

El a declarat că întreaga națiune este unită în fața amenințării iraniene și că armata are sprijin deplin.

Sprijin total pentru armată și guvern

„Un popor de lei răcnește”, a afirmat Bennett în declarația sa. El a spus că întărește armata israeliană, guvernul și pe actualul prim-ministru în desfășurarea operațiunii.

Potrivit acestuia, întreg poporul Israel este alături de conducere „până la distrugerea amenințării iraniene”.

„Întăresc armata israeliană, guvernul Israelului și prim-ministrul pentru operațiunea „Răcnetul Leului”. Întreg poporul Israel este alături de voi până la distrugerea amenințării iraniene.”

Bennett a subliniat că zilele următoare vor fi dificile și provocatoare pentru populație. El a îndemnat cetățenii să respecte instrucțiunile autorităților și să suspende activitățile obișnuite acolo unde este necesar.

„Este o acțiune importantă și necesară pentru securitatea statului Israel”, a transmis fostul premier.

Mesaj către poporul iranian

Naftali Bennett a adresat un mesaj direct poporului iranian. El a afirmat că iranienii se află în fața unei „oportunități istorice” de a se elibera de un regim terorist pe care l-a descris drept violent, izolat corupt și eșuat. „Poporul evreu se roagă pentru voi”, a spus Bennett.

Mulțumiri pentru Donald Trump

Fostul prim-ministru a transmis și un mesaj de apreciere pentru președintele american Donald Trump. El a spus că Trump demonstrează „curaj și hotărâre rare” și că poporul Israel îi este recunoscător pentru sprijin.

„Mulțumiri președintelui Trump care, iar și iar, demonstrează un curaj și o hotărâre rare. Întreg poporul Israel îți mulțumește.”

Bennett și-a încheiat mesajul afirmând că Israelul va depăși această perioadă dificilă „cu ajutorul Domnului” și a reiterat ideea centrală a declarației sale: „Suntem un popor de lei.”

