Președintele american Donald Trump a ordonat mai multe atacuri militare în cel de al doilea mandat la Casa Albă. Într-un an și o lună Trump a dat opt astfel de ordine armatei SUA, inclusiv cel de sâmbătă privitor la Iran.
Lista atacurilor militare ordonate de Donald Trump în cel de-al doilea mandat
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
28 feb. 2026, 19:59, Politic

Președintele Donald Trump a lansat sâmbătă, alături de Israel, un val de atacuri asupra Iranului. De altfel, în timpul celui de al doilea mandat la Casa Albă, Trump s-a confruntat cu mai multe situații asemănătoare, potrivit CNN.

În februarie 2025, Trump a anunțat că „a ordonat atacuri aeriene militare de precizie asupra planificatorului principal de atacuri ISIS și asupra altor teroriști pe care i-a recrutat și condus în Somalia”.

Luna următoare, Trump a spus că armata americană, în coordonare cu guvernele irakian și kurd, l-a ucis pe „liderul fugar al ISIS în Irak”.

Tot în martie 2025, Trump a ordonat atacuri împotriva rebelilor houthi susținuți de Iran în Yemen, ca răspuns la atacurile asupra USS Harry Truman.

În timpul verii, Trump a lansat Operațiunea Midnight Hammer, vizând trei instalații nucleare iraniene, despre care a spus că au fost „distruse”.

De Crăciun, teroriștii ISIS din Nigeria au fost vizați de armata americană, Trump acuzându-i că „masacrează” creștini.

La începutul lunii ianuarie, Trump a lansat atacuri aeriene împotriva Venezuelei, capturându-l pe Nicolas Maduro. Atacul a avut loc tot sâmbătă dimineață devreme, în timp ce Trump se afla la Mar-a-Lago.

Pe 10 ianuarie, americanii au atacat ținte ISIS în Siria, ca răspuns la uciderea a doi militari din SUA. „Operațiunea Hawkeye Strike” a fost lansată în decembrie, potrivit Comandamentului Central al SUA. Au fost atacate „peste 70 de ținte în mai multe locuri din centrul Siriei cu avioane de vânătoare, elicoptere de atac și artilerie”.

Sâmbătă dimineața, Statele Unite și Israelul au lansat „operațiuni militare majore” împotriva Iranului.

