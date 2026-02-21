Guvernul Spaniei vrea egalitate reală pentru romi. Pedro Sánchez: statul va combate discursul urii

În cadrul unui eveniment organizat la Palatul Moncloa, cu ocazia împlinirii a 600 de ani de la sosirea romilor în Spania, Sánchez a evidențiat contribuția acestei comunități la cultura și istoria țării. Deși a subliniat că s-au făcut progrese importante în direcția egalității, liderul spaniol a recunoscut că mai există încă multe provocări.

El a vorbit despre „secole de discriminare și antigitanism” care „nu pot fi șterse în doar câteva decenii”, deoarece persistă inegalități în domenii precum locuința, ocuparea forței de muncă sau educația, afectând mai ales femeile, precum și stereotipuri care limitează oportunitățile, notează EFE.

Potrivit acestuia, discriminarea se manifestă astăzi puternic pe rețelele sociale, unde „se înmulțesc discursurile de ură”, fenomen împotriva căruia a afirmat că va acționa ferm.

„Suntem de partea conviețuirii, a libertății și a iubirii”, a declarat Sánchez, insistând că Guvernul va combate discriminarea „cu toată forța” statului de drept, astfel încât nimeni să nu mai fie supus persecuției.

Premierul a subliniat că populația romă reprezintă o „parte intrinsecă” a istoriei Spaniei, a prezentului și viitorului țării, precum și a identității și culturii sale. „Spania nu poate fi înțeleasă fără amprenta poporului rom”, a afirmat acesta.

Șeful Executivului a mai arătat că, în ciuda secolelor de discriminare, această comunitate a demonstrat capacitate de conviețuire și reziliență. El a amintit și faptul că limba romani a fost mult timp interzisă în Spania, subliniind necesitatea protejării ei.

Evenimentul, intitulat „Gelem, Gelem”, a reunit personalități din cultură, politică, mediul universitar și societatea civilă pentru a promova egalitatea de drepturi și patrimoniul cultural al comunității rome. În cadrul ceremoniei au avut loc momente artistice și au fost acordate mai multe distincții unor personalități culturale și civice din comunitatea romă.

La șase secole de la sosirea în Peninsula Iberică, comunitatea romă cere „ceva simplu”, a spus Sánchez: „respect, egalitate și recunoaștere”, iar Guvernul Spaniei s-a angajat să transforme aceste obiective în realitate.