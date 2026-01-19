Prima pagină » Știri externe » Tragedia feroviară din Spania: Premierul Pedro Sanchez anunță trei zile de doliu național

Tragedia feroviară din Spania: Premierul Pedro Sanchez anunță trei zile de doliu național

Premierul spaniol Pedro Sanchez decretează trei zile de doliu național, ca urmare a producerii accidentului feroviar duminică seara. Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci sunt spitalizate.
Tragedia feroviară din Spania: Premierul Pedro Sanchez anunță trei zile de doliu național
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
19 ian. 2026, 18:30, Știri externe

Într-o conferință de presă susținută luni, premierul Spaniei, Pedro Sanchez, că „răspunsul” la originea accidentului care a provocat cel puțin 39 de morți va fi cunoscut. În acest sens, premierul  a decretat trei zile de doliu oficial, care va ține până joi la miezul nopții.

„Vom afla adevărul, vom afla răspunsul”, spus Sanchez în conferința de presă, după ce a vizitat locul accidentului, și a promis că va informa cetățenii „cu transparență și claritate absolută” despre motivele care au provocat deraierea și coliziunea celor două trenuri, relatează agenția EFE. În perioada doliului național, steagul spaniol va fi arborat în bernă pe toate clădirile publice.

De asemenea, Sanchez a garantat victimelor și familiilor acestora, în coordonare cu toate administrațiile, că le va proteja și le va ajuta „cu tot ce au nevoie și atât timp cât va fi necesar”.

„Din momentul în care s-a produs această tragedie, statul a acţionat aşa cum trebuie: unit, coordonat şi loial. Ne întrebăm ce s-a întâmplat. Timpul şi munca experţilor vor da răspunsul”, a dat asigurări Pedro Sanchez.

Două trenuri de mare viteză au deraiat

Două trenuri de mare viteză au deraiat, duminică seara, în Spania. Unul dintre trenuri plecase din Málaga și se îndrepta spre Madrid când a deraiat. Un al doilea tren, cu destinația Huelva și care circula pe o linie adiacentă, a deraiat și el în urma incidentului.

39 de persoane și-au pierdut viața în urma accidentului. Mai multe persoane au suferit răni, iar 43 dintre cele care s-au aflat în cele două trenuri sunt spitalizate. Printre răniți se află și doi români, despre care Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că aceștia se află în afara oricărui pericol.

