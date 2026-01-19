Prima pagină » Social » MAE: Încă un român, printre răniții din accidentul feroviar din Spania

Încă un român a fost identificat între răniții din accidentul feroviar produs duminică în Spania, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.
19 ian. 2026, 16:11, Social

Potrivit MAE, după accidentul feroviar petrecut în regiunea Cordoba, Spania, a fost confirmată prezenţa a doi cetăţeni români printre persoanele afectate, acestea fiind rănite uşor.

Anterior, era vorba de un singur rănit.

Reprezentanţii Consulatului General al României la Sevilla au comunicat telefonic cu cele două persoane de cetăţenie română, acestea confirmând că se află în afara oricărui pericol.

La nivelul oficiului consular nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară legate de acest accident.

MAE informează că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

MAE amintește că cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169.

