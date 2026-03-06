Bărbat reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta”, după decesul unei paciente

Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, ca urmare a decesului unei persoane internate pe secția de pneumologie, au declarat surse pentru Mediafax.