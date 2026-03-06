Bărbat reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta”, după decesul unei paciente

Potrivit aceleiași surse, doctorița a sesizat Poliția despre faptul că a fost contactată pe telefonul instituției de un bărbat care s‑ar fi prezentat drept fratele pacientei decedate.
Bărbatul ar fi afirmat în convorbire că intenționează să meargă la spital pentru a o omorî, susținând că „oricum nu mai are nimic de pierdut” și „că poate merge la închisoare”.
La scurt timp după primirea apelului, polițiștii au declanșat cercetările și au reușit să identifice bărbatul înainte de a ajunge la unitatea medicală. Acesta a fost depistat și dus la Secția de Poliție 18 pentru luarea măsurilor legale necesare.