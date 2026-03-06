Prima pagină » Social » Bărbat reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta”, după decesul unei paciente

Bărbat reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta”, după decesul unei paciente

Un bărbat a fost reținut de polițiști după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitală, ca urmare a decesului unei persoane internate pe secția de pneumologie, au declarat surse pentru Mediafax.
Bărbat reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o doctoriță de la „Marius Nasta”, după decesul unei paciente
Andrei Rachieru
06 mart. 2026, 21:30, Social

Potrivit aceleiași surse, doctorița a sesizat Poliția despre faptul că a fost contactată pe telefonul instituției de un bărbat care s‑ar fi prezentat drept fratele pacientei decedate.

Bărbatul ar fi afirmat în convorbire că intenționează să meargă la spital pentru a o omorî, susținând că „oricum nu mai are nimic de pierdut” și „că poate merge la închisoare”.

La scurt timp după primirea apelului, polițiștii au declanșat cercetările și au reușit să identifice bărbatul înainte de a ajunge la unitatea medicală. Acesta a fost depistat și dus la Secția de Poliție 18 pentru luarea măsurilor legale necesare.

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet!
Gandul
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Cea mai gustoasă ciorbă de lobodă! Rețeta tradițională care te va cuceri de la prima înghițitură
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor