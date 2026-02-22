Prima pagină » Life-Inedit » Spectacole și ateliere de Dragobete și Mărțișor în Capitală

Spectacole și ateliere de Dragobete și Mărțișor în Capitală

Primăria Capitalei a anunțat că în săptămâna 23 februarie-1 martie vor fi organizate mai multe ateliere și târguri de mărțișor și vor fi puse în scenă spectacole romantice la instituțiile culturale din subordone.
Spectacole și ateliere de Dragobete și Mărțișor în Capitală
Foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Cosmin Pirv
22 feb. 2026, 13:25, Life-Inedit

Astfel, în perioada 23 februarie-8 martie, la sediul CREART din Piața Lahovari, va avea loc un târg cu mărțișoare lucrate manual, la fața locului, de studenți de la UNARTE, meșteșugari, artizani și artiști plastici.

Biblioteca Metropolitana organizează și ea două ateliere de Mărțișor, vineri și sâmbătă, și alte două de Dragobete, marți.

Tot marți, chiar în 24 februarie, Circul Metropolitan Bucuresti prezintă spectacolul „Povești de iubire”, iar Teatrul Excelsior Bucuresti piesa „Mândrie și prejudecată (un fel de)”.

Miercuri, la Muzeul Municipiului București, este programat un concert „Dragobete”, cu cele mai frumoase arii și duete de operă.

Pentru weekendul viitor, teatrele au în program zeci de reprezentații, pentru toate vârstele.

Primăria anunață și un concurs cu premii constând în invitații duble la spectacole.

Până pe 24 februarie, toți cei care au abonamente STB (lunare, semestriale, anuale, inclusiv integrate cu metroul) se pot înscrie la o tombolă cu premii inedite: bilete la teatru, circ, concerte, intrări la muzele și la evenimente pentru copii, tineri, adulți.

Recomandarea video

ANALIZĂ Saga tarifelor: Cum a reușit un mic importator de vinuri să-l învingă pe Trump la Curtea Supremă
G4Media
Categoria de pensionari români care vor primi pensii mai mari de la 1 iulie 2026. Decizia este oficială
Gandul
Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: 'A fost un risc'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Lia Savonea, mai „tare” decât CEDO. Dan Voiculescu pariază că o decizie a șefei Înaltei Curți îi va aduce revizuirea condamnării din dosarul ICA
Libertatea
Ce ciorbă să mănânci dacă ai probleme cu digestia
CSID
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor