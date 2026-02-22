Spectacole și ateliere de Dragobete și Mărțișor în Capitală

Astfel, în perioada 23 februarie-8 martie, la sediul CREART din Piața Lahovari, va avea loc un târg cu mărțișoare lucrate manual, la fața locului, de studenți de la UNARTE, meșteșugari, artizani și artiști plastici.

Biblioteca Metropolitana organizează și ea două ateliere de Mărțișor, vineri și sâmbătă, și alte două de Dragobete, marți.

Tot marți, chiar în 24 februarie, Circul Metropolitan Bucuresti prezintă spectacolul „Povești de iubire”, iar Teatrul Excelsior Bucuresti piesa „Mândrie și prejudecată (un fel de)”.

Miercuri, la Muzeul Municipiului București, este programat un concert „Dragobete”, cu cele mai frumoase arii și duete de operă.

Pentru weekendul viitor, teatrele au în program zeci de reprezentații, pentru toate vârstele.

Primăria anunață și un concurs cu premii constând în invitații duble la spectacole.

Până pe 24 februarie, toți cei care au abonamente STB (lunare, semestriale, anuale, inclusiv integrate cu metroul) se pot înscrie la o tombolă cu premii inedite: bilete la teatru, circ, concerte, intrări la muzele și la evenimente pentru copii, tineri, adulți.