Sondaj-flash în Spania: doi din trei spanioli se opun atacurilor din Iran

O cercetare-flash realizată joi de firma de consultanță 40dB pentru publicația El Pais și postul de radio Cadena SER, 68,2% dintre respondenți resping acțiunea militară, în timp ce doar 23,2% o susțin.

Rezultatele sondajului, impresionante, indică faptul că opoziția față de conflict nu se limitează la electoratul de stânga, deși acesta este curentul politic care s-a poziționat cel mai clar împotriva intervenției.

45% dintre respondenți spun că sunt în puternic dezacord cu atacul, 23,2% sunt oarecum împotrivă, ceea ce duce totalul respingerii la 68,2%.

Conservatorii de la VOX înclină către sprijin

De cealaltă parte, 15,2% spun că sunt oarecum de acord, iar 8% sunt puternic de acord, totalizând 23,2% sprijin.

Susținătorii partidului VOX (conservator puternic, adesea comparat cu partidele de tip anti-establishment din Europa și apropiat de dogma trumpistă) și-au declarat sprijinul într-o majoritate de 52,8%.

36,2% dintre susținătorii Partidului Popular (care nu și-a anunțat o poziție oficială în această privință, dar a criticat constant guvernul pentru opoziția față de intervenția militară) s-au declarat de acord cu atacurile.

90% dintre alegătorii PSOE (partidul istoric al socialiștilor spanioli) au respins atacurile.

Interesul public pentru Orientul MIjlociu este crescut

Sondajul indică și un interes public foarte mare pentru evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Aproape 80% dintre respondenți afirmă că urmăresc știrile despre conflict, fără diferențe majore între alegătorii celor patru partide principale.

În ceea ce privește reacțiile emoționale, îngrijorarea este sentimentul dominant, menționat de 36,5% dintre participanți, urmată de indignare (18,3%), incertitudine (16,7%), frică (12,6%) și tristețe (8,7%).

Doar 3,7% au declarat că se simt în siguranță, iar 2,1% spun că sunt indiferenți.

Majoritatea susține deciziile guvernului spaniol

Institutul de sondare a evaluat și percepția publicului asupra principalelor măsuri adoptate de guvernul spaniol în contextul crizei. Toate trei au primit sprijin majoritar.

Cea mai populară decizie este trimiterea unei fregate spaniole în apele cipriote, ca parte a unei desfășurări defensive a mai multor state ale Uniunii Europene, în eventualitatea unor atacuri cu rachete iraniene.

Măsura este susținută de 61,5% dintre respondenți

De asemenea, refuzul Spaniei de a oferi sprijin militar Statelor Unite și Israelului este privit favorabil de 56,9%, în timp ce 21,4% îl resping.

În același timp, veto-ul privind utilizarea bazelor americane de la Morón și Rota, decizie care a provocat furia lui Donald Trump, este aprobat de 53,2% dintre participanți, în timp ce 25,8% o critică.

În rândul alegătorilor PP, 70% susțin trimiterea fregatei, însă doar 33% sunt de acord cu refuzul de a sprijini Washingtonul și Tel Avivul, iar 30,7% aprobă blocarea utilizării bazelor americane. În rândul alegătorilor Vox, 25,9% susțin refuzul sprijinului militar, iar **20,3% aprobă veto-ul asupra bazelor.

În tabăra electoratului de stânga, sprijinul pentru deciziile guvernului este covârșitor, deși ceva mai scăzut – aproximativ 65% – în cazul trimiterii fregatei.

Sánchez are șansa să recupereze capital politic

Criza pare să îi ofere premierului Pedro Sánchez o rară oportunitate de a recupera capital politic, după luni în care guvernul său a fost afectat de sondaje slabe încă de la alegerile generale din iulie 2023.

42,2% dintre respondenți aprobă acțiunile premierului, față de 37,6% care le dezaprobă. În contrast puternic, reacția liderului opoziției și al PP, Alberto Núñez Feijóo, este văzută favorabil de doar 18,7%, în timp ce 45,3% o critică.

Chiar și în rândul alegătorilor PP, rata de aprobare a liderului opoziției nu depășește 49,7%, iar printre alegătorii Vox ajunge la 22,8%.

În același timp, 20% dintre alegătorii PP și 11,7% dintre cei ai extremei drepte declară că sunt mulțumiți de prestația lui Sánchez, în timp ce aproape 80% dintre susținătorii partidelor de stânga îl aplaudă.

Ostilitate puternică față de Trump și Netanyahu

Sondajul relevă și o animozitate pronunțată față de Donald Trump în rândul spaniolilor. Doar 12,7% dintre respondenți susțin politicile fostului președinte american. Chiar și în rândul alegătorilor Vox, partidul cel mai apropiat de acesta, sprijinul ajunge doar la 30,6%, iar în rândul alegătorilor PP nu atinge nici 20%.

Situația este și mai nefavorabilă pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu: acesta convinge doar 23,4% dintre susținătorii extremei drepte și 16,5% dintre alegătorii PP.

Conflictul și impactul asupra votului în Castilia și León

Cercetarea a analizat și dacă conflictul din Orientul Mijlociu ar influența votul cetățenilor în cazul unor alegeri. 47,3% spun că nu ar lua în considerare acest factor, în timp ce 42,8% afirmă că ar conta.

În cazul alegerilor regionale, efectul este și mai redus. În contextul scrutinului regional aflat în desfășurare în Castilia și León, mai mult de jumătate dintre respondenți spun că atacurile asupra Iranului nu le-ar influența votul.

Sondajul flash a fost realizat joia aceasta, prin 500 de interviuri online, metoda standard utilizată de firma 40dB.

Cercetarea a coincis cu o perioadă de tensiuni crescute între Washington și Madrid, după ce Donald Trump a amenințat Spania pentru refuzul de a oferi sprijin militar și pentru criticile la adresa poziției americane.

Marja de eroare este de 4,38%.