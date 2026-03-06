Cât de mare este cu adevărat nivelul oceanelor? Cercetătorii au descoperit o eroare în calcule

Cercetarea a analizat sute de studii privind creșterea nivelului mării. S-a descoperit că aproximativ 90% dintre ele ar fi subestimat nivelul de referință al apelor de coastă cu o medie de aproximativ 30 de centimetri, arată Euronews.

Problema provine dintr-o neconcordanță între modul în care sunt măsurate altitudinile terenului și nivelul apei. Multe modele pornesc de la presupunerea că nivelul zero al terenului corespunde exact nivelului mării, ceea ce nu este întotdeauna corect în realitate.

Cercetătorii explică faptul că în zonele de coastă intervin numeroși factori – valuri, curenți, maree, vânt sau fenomene climatice precum El Niño – care pot modifica nivelul apei.

Milioane de persoane ar putea fi mai expuse riscului

Dacă nivelul mării va crește cu peste un metru până la sfârșitul secolului, așa cum estimează unele scenarii climatice, suprafața de teren inundată ar putea fi cu până la 37% mai mare decât s-a calculat anterior. Potrivit autorilor studiului, acest lucru ar putea pune în pericol suplimentar între 77 și 132 de milioane de oameni care trăiesc în zone de coastă.

Riscurile sunt deosebit de mari în Asia de Sud-Est, în statele insulare din Pacific și în unele regiuni din așa-numitul „Sud global”, unde diferențele dintre măsurători sunt cele mai mari.

Impact direct asupra comunităților de coastă

Creșterea nivelului mării este deja o realitate pentru unele comunități insulare. În arhipelagul Vanuatu din Pacific, localnicii spun că plajele se erodează, arborii de pe coastă sunt smulși de apă, iar unele locuințe se află la doar câțiva metri de mare în timpul mareei. În anumite zone, drumuri și infrastructuri au fost deja mutate spre interiorul coastei din cauza înaintării apei.

Cercetătorii avertizează că aceste noi estimări ar putea obliga guvernele să își revizuiască planurile de adaptare la schimbările climatice și strategiile de protecție a zonelor de coastă.