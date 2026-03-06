Prima pagină » Știrile zilei » Patru bărbați au fost arestați la Londra sub suspiciunea de spionaj în favoarea Iranului

Patru bărbați au fost arestați în Marea Britanie, în baza Legii Securității Naționale sub suspiciunea că au spionat comunitatea evreiască din Londra în favoarea Iranului, anunță Poliția Metropolitană.
Photo: Mark Marlow Media Assignments/PA Wire/dpa
Radu Mocanu
06 mart. 2026, 11:14, Știri externe

Poliția Metropolitană a anunțat că în noaptea de joi spre vineri, patru bărbați, dintre care un cetățean iranian și trei bărbați cu  dublă cetățenie britanică și iraniană, au fost arestați. 

Autoritățile au precizat că doi dintre suspecți, în vârstă de 40 și 55 de ani, au fost arestați la adrese din zona Barnet, un bărbat de 52 de ani a fost reținut în Watford, iar un tânăr de 22 de ani a fost arestat în Harrow.

Arestările au avut loc în urma unei anchete privind spionajul asupra comunității evreiești prin supravegherea unor persoane și locații din Londra.  

„Arestările de astăzi fac parte dintr-o anchetă de lungă durată și din activitatea noastră continuă de a întrerupe activitățile maligne acolo unde le suspectăm. Înțelegem că publicul ar putea fi îngrijorat, în special comunitatea evreiască, și, ca întotdeauna, i-aș ruga să rămână vigilenți și, dacă văd sau aud ceva care îi îngrijorează, să ne contacteze”, a spus Helen Flanagan, șefa unității de combatere a terorismului din cadrul Poliției Metropolitane din Londra, citată de Sky News

