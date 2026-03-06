Trump vrea să „curețe totul” în Iran. SUA folosesc bazele britanice pentru atacuri mai intense

Statele Unite vor folosi bazele militare britanice pentru o intensificare dramatică a atacurilor asupra Iranului. Anunțul a fost făcut de secretarul american al apărării, Pete Hegseth, potrivit The Independent.

„Puterea de foc asupra Iranului și asupra Teheranului este pe cale să crească dramatic”, a declarat Hegseth. Oficialul american a precizat că intensificarea include escadroane suplimentare de vânătoare, capacități defensive sporite și bombardamente mai frecvente.

America criticase anterior Marea Britanie pentru reticența de a oferi acces la bazele sale. Premierul Keir Starmer a relaxat regulile de utilizare a acestora după atacurile iraniene de represalii.

Trump: „Să intre și să curețe totul”

Într-un interviu acordat NBC, Trump a declarat că ritmul și intensitatea atacurilor vor continua. Obiectivul său este, în cuvintele sale, „să intre și să curețe totul” pentru instalarea unui nou lider la Teheran. Trump a adăugat că Iranul urmărește căi diplomatice pentru a pune capăt războiului, dar SUA nu sunt interesate.

Patru arestați la Londra pentru spionaj în favoarea Iranului

Patru bărbați au fost reținuți vineri dimineață la Londra, suspectați că au spionat pentru serviciile de informații iraniene. Aceștia ar fi supravegheat locații și persoane legate de comunitatea evreiască din Londra. Un cetățean iranian și trei cetățeni cu dublă cetățenie britanică/iraniană, cu vârste între 22 și 55 de ani, au fost arestați în Barnet, Watford și Harrow.

Între timp, Israelul a anunțat o serie de atacuri aeriene asupra suburbiilor sudice ale Beirutului, vizând Hezbollah.