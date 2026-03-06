Prima pagină » Știri externe » Trump exclude invazia terestră în Iran: „O pierdere de timp. Au pierdut deja totul”

Trump exclude invazia terestră în Iran: „O pierdere de timp. Au pierdut deja totul”

Trump exclude trimiterea trupelor terestre în Iran, numind-o „o pierdere de timp". Între timp, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet.
Trump exclude invazia terestră în Iran: „O pierdere de timp. Au pierdut deja totul
Andreea Tobias
06 mart. 2026, 09:53, Știri externe

Donald Trump a exclus trimiterea trupelor terestre în Iran, descriind această opțiune drept „o pierdere de timp”. Declarația a fost făcută pentru NBC News, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Trump: „Au pierdut deja totul”

„Este o pierdere de timp. Au pierdut totul. Au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde”, a spus președintele american.

Întrebat despre avertismentul ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, care a numit o eventuală operațiune terestră americană un „dezastru”, Trump a respins declarația ca „vorbărie inutilă”.

Araghchi a afirmat pentru NBC că Iranul este „pregătit pentru orice eventualitate, chiar și pentru o debarcare”, adăugând că oficialii iranieni sunt încrezători că ar putea face față unui astfel de scenariu.

Strâmtoarea Ormuz, aproape blocată

Pe fondul conflictului, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet. Centrul Comun de Informații Maritime confirmă doar două tranzite comerciale în ultimele 24 de ore — ambele nave de marfă, niciun petrolier.

Organizația descrie situația drept „o pauză temporară aproape completă a traficului comercial de rutină”, potrivit Bloomberg.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
Gandul
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Rețetă ciorbă de primăvară cu „limba mielului” | Ciorba care face perfect tranziția spre sezonul cald
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor