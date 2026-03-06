Trump exclude invazia terestră în Iran: „O pierdere de timp. Au pierdut deja totul”

Donald Trump a exclus trimiterea trupelor terestre în Iran, descriind această opțiune drept „o pierdere de timp”. Declarația a fost făcută pentru NBC News, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Trump: „Au pierdut deja totul”

„Este o pierdere de timp. Au pierdut totul. Au pierdut marina. Au pierdut tot ce puteau pierde”, a spus președintele american.

Întrebat despre avertismentul ministrului iranian de externe Abbas Araghchi, care a numit o eventuală operațiune terestră americană un „dezastru”, Trump a respins declarația ca „vorbărie inutilă”.

Araghchi a afirmat pentru NBC că Iranul este „pregătit pentru orice eventualitate, chiar și pentru o debarcare”, adăugând că oficialii iranieni sunt încrezători că ar putea face față unui astfel de scenariu.

Strâmtoarea Ormuz, aproape blocată

Pe fondul conflictului, traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz s-a oprit aproape complet. Centrul Comun de Informații Maritime confirmă doar două tranzite comerciale în ultimele 24 de ore — ambele nave de marfă, niciun petrolier.

Organizația descrie situația drept „o pauză temporară aproape completă a traficului comercial de rutină”, potrivit Bloomberg.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.