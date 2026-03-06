Președintele Indoneziei amenință că se retrage din „Consiliul de Pace” dacă platforma nu ajută palestinienii

Subianto a făcut declarațiile în cadrul unei întâlniri cu lideri ai unor organizații islamice din Indonezia. El a răspuns criticilor privind decizia de a se alătura „Consiliului de Pace”, o inițiativă internațională care vizează stabilizarea Fâșiei Gaza după războiul dintre Israel și Hamas. Potrivit unui comunicat oficial al guvernului, președintele indonezian le-a transmis liderilor religioși că Jakarta se va retrage din această structură dacă participarea nu va aduce beneficii palestinienilor sau nu va servi intereselor naționale ale Indoneziei, mai arată Reuters.

Declarația a fost confirmată și de reprezentanți ai organizațiilor islamice participante la discuții.

Critici din partea organizațiilor musulmane

Participarea Indoneziei la „Consiliul de Pace” a stârnit nemulțumiri în țara cu cea mai mare populație musulmană din lume. Consiliul Ulema din Indonezia, una dintre cele mai importante autorități religioase din țară, a cerut deja guvernului să se retragă din platformă. A fost invocat rolul Statelor Unite în conflictul din Orientul Mijlociu și în războiul împotriva Iranului.

Alte organizații, precum Nahdlatul Ulama – cea mai mare organizație musulmană din Indonezia – au sugerat că Jakarta ar putea folosi această platformă pentru a promova dezescaladarea tensiunilor și negocieri de pace în regiune.

„Consiliul de Pace” a fost lansată de administrația Trump pentru a sprijini reconstrucția Fâșiei Gaza și stabilizarea zonei după războiul cu Hamas. Platforma reunește aproape 30 de state, inclusiv SUA, Israel, Egipt, Arabia Saudită, Turcia, Indonezia și mai multe țări din Asia și Europa.

În cadrul acestei inițiative mai multe state au promis finanțări pentru reconstrucția Gaza. Unele țări au acceptat să antreneze o nouă forță de poliție palestiniană. Altele, inclusiv Indonezia, s-au oferit să contribuie cu trupe pentru o forță internațională de stabilizare.

Indonezia ar putea trimite până la 8.000 de militari, ceea ce ar face-o unul dintre cei mai mari contributori ai misiunii.

Poziția tradițională a Indoneziei

Indonezia nu are relații diplomatice oficiale cu Israelul și susține de mult timp soluția celor două state. Aceasta ar presupune crearea unui stat palestinian independent.

Guvernul de la Jakarta a argumentat că participarea la „Consiliul de Pace” este o modalitate de a apăra interesele palestinienilor din interiorul procesului decizional, în condițiile în care reprezentanții palestinieni nu fac parte din această structură.