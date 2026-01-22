Prima pagină » Știri externe » Țările care au acceptat invitația lui Trump în Consiliul pentru Pace. Trump le cere circa un miliard de dolari pentru statut permanent

Țările care au acceptat invitația lui Trump în Consiliul pentru Pace. Trump le cere circa un miliard de dolari pentru statut permanent

Cel puțin zece țări, printre care Israel, Argentina și Maroc, au acceptat invitația președintelui american Donald Trump de a participa la un nou consiliu pentru pace, o inițiativă diplomatică prezentată ca alternativă la mecanismele internaționale existente. Anunțul a fost făcut în contextul Forumului Economic Mondial de la Davos.
Mădălina Dinu
22 ian. 2026, 11:15, Politic

Potrivit informațiilor publicate de presa internațională, noul consiliu ar urma să funcționeze ca un forum restrâns de coordonare politică și diplomatică în marile dosare de securitate globală. Trump a susținut că actualele structuri internaționale sunt lente și ineficiente și că este nevoie de un cadru mai flexibil pentru prevenirea conflictelor, scrie El Pais.

Printre statele care și-au confirmat participarea se numără Israel, Argentina, Maroc, Kosovo, Paraguay și Vietnam. De asemenea, mai multe țări cu majoritate musulmană, precum Arabia Saudită, Turcia, Egipt, Iordania, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Pakistan și Indonezia, au acceptat invitația, subliniind importanța dialogului și a stabilității regionale.

Trump le cere circa un miliard de dolari pentru statut permanent

Inițiativa nu este lipsită de controverse. Unele guverne au transmis că nu sunt dispuse să contribuie financiar la funcționarea consiliului, în condițiile în care a fost vehiculată ideea unei contribuții de până la un miliard de dolari pentru un statut permanent. Participarea lor este, cel puțin în această etapă, una politică și simbolică.

Mai multe state europene, printre care Franța, Suedia și Norvegia, au refuzat să se alăture proiectului, exprimând rezerve legate de suprapunerea cu rolul Organizației Națiunilor Unite. Alte țări, inclusiv România, Spania și Rusia, nu au anunțat încă o poziție oficială.

Criticii avertizează că acest consiliu pentru pace ar putea slăbi mecanismele multilaterale consacrate, în timp ce susținătorii inițiativei afirmă că este o încercare de a adapta diplomația la noile realități geopolitice.

