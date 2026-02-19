Viktor Orbán, discurs lăudăros și elogios la Consiliul pentru Pace: „Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel”

În debutul intervenției, Orbán a transmis „aprecierea poporului ungar” pentru eforturile lui Trump în direcția păcii la nivel global, afirmând că inițiativele acestuia oferă o nouă șansă pentru stabilitate internațională. Discursul a fost marcat de numeroase aprecieri la adresa liderului american și de referiri la impactul politicii sale asupra conflictelor internaționale.

„Permiteți-mi să exprim aprecierea poporului ungar față de președintele Trump pentru eforturile sale neobosite în favoarea păcii, depuse în întreaga lume. Ungaria este singura țară reprezentată aici la cel mai înalt nivel dintre membrii fondatori din Uniunea Europeană. Știm cu toții că acest război nu ar fi izbucnit dacă președintele Trump s-ar fi aflat atunci în funcție. Revenirea președintelui Trump la conducere oferă însă o mare șansă de a intensifica eforturile pentru pace, nu doar în Gaza, ci și în Ucraina”, a afirmat acesta.

Premierul ungar a afirmat că securitatea Europei este direct influențată de situația din Orientul Mijlociu, în special de evoluțiile din Gaza, motiv pentru care participarea Budapestei la Consiliul pentru Pace ar avea și o componentă de interes național.

„Noi, în Europa, înțelegem foarte clar că situația de securitate din Orientul Mijlociu și mai ales din Gaza are un impact semnificativ asupra securității Europei. Prin urmare, participarea noastră în Consiliul pentru Pace nu se bazează doar pe principii, ci și pe propriul nostru interes de securitate.

Permiteți-mi să vă spun, de asemenea, că în Europa au loc discuții serioase despre Consiliul pentru Pace și despre rolul său viitor. Înțelegem că, în ultimele decenii, organizațiile internaționale nu au reușit să își îndeplinească rolul de a menține pacea și stabilitatea la nivel mondial.

De aceea, sunt necesare noi inițiative pentru a aduce în prim-plan problema păcii la nivel global. Suntem convinși că inițiativa președintelui Trump de a crea Consiliul pentru Pace reprezintă un pas în direcția corectă. Domnule președinte, suntem mândri să fim printre membrii fondatori și suntem bucuroși să participăm în acest format”, a încheiat Viktor Orban discursul la Consiliul pentru Pace.