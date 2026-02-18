Papa Leon respinge invitația lui Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace. Explicațiile Vaticanului

Cardinalul Pietro Parolin, secretarul de stat al Vaticanului, a declarat marți reporterilor că Papa Leon al XIV-lea are o serie de rezerve cu privire la rolul Consiliului pentru Pace și că, în aceste condiții, „nu va participa”.

Potrivit The Independent, cel mai înalt oficial diplomatic al Vaticanului a explicat că eforturile de gestionare a situațiilor de criză ar trebui să fie coordonate de ONU.

„Pentru noi, există… câteva probleme critice care ar trebui rezolvate. Una dintre preocupări este că, la nivel internațional, ONU ar trebui să fie cea care gestionează aceste situații de criză. Acesta este unul dintre punctele pe care am insistat”, a afirmat cardinalul Parolin, potrivit sursei citate.

Papa Leon al XIV-lea a primit invitația din partea lui Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace în luna ianuarie. Cardinalul Piero Parolin a spus la momentul respectiv că invitația de a se alătura consiliului „necesită ceva timp pentru a răspunde”.

Consiliul pentru Pace a fost anunțat de Trump a fost conceput inițial ca un organism de supraveghere a încetării focului în Gaza și de coordonare a reconstrucției fâșiei în urma conflictului dintre Hamas și Israel. Ulterior, Trump a anunțat că rolul Consiliului va fi extins pentru a aborda conflictele globale.

Prima reuniune a membrilor Consiliului va avea loc joi. România va participa la această reuniune, însă va avea statut de observator.