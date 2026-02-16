Prima pagină » Politic » Consilier prezidențial, despre Consiliul pentru Pace: România nu face decât să răspundă unei invitații pe care am primit-o de la unul dintre partenerii noștri strategici în ceea ce privește securitatea

Consilier prezidențial, despre Consiliul pentru Pace: România nu face decât să răspundă unei invitații pe care am primit-o de la unul dintre partenerii noștri strategici în ceea ce privește securitatea

România este interesată ca procesul de pace din Fâșia Gaza să dea rezultate, spune la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific. Președintele Nicușor Dan a anunțat că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de șeful Casei Albe, Donald Trump.
Sursa foto: Alexandru Dobre / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
16 feb. 2026, 11:50, Politic

Eugen Tomac salută decizia lui Nicușor Dan privind Consiliul Păcii: ”Președintele a transmis ieri că România va fi prezentă, la invitația președintelui Donald Trump, la Washington, în calitate de stat observator. Întotdeauna am salutat, încă din prima clipă, această decizie a administrației americane de a continua efortul de pace pentru Gaza. Întotdeauna am fost implicați, avem o relație de parteneriat cu Israelul, avem o relație veche și extrem de stabilă cu Palestina și suntem interesați ca acest proces de pace și de reconstrucție în ceea ce privește Fâșia Gaza să producă efecte și evident că din acest punct de vedere președintele, după o analiză serioasă, după un dialog intens cu partea americană, a acceptat această invitație a președintelui Donald Trump și va fi prezent la Washington”.

Întrebat dacă România nu ar fi trebuit să fie pe aceeași linie cu greii Europei în privința Consiliului pentru Pace, consilierul prezidențial a răspuns: ”Suntem stat membru al UE, suntem o națiune profund proeuropeană, rămânem angajați în toate proiectele importante europene și în momentul de față România nu face decât să răspundă unei invitații pe care am primit-o de la unul dintre partenerii noștri cheie strategici în ceea ce privește securitatea României și am răspuns acestei invitații”.

Președintele Nicușor Dan a anunțat pe Facebook că România va participa ca observator la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump: ”Voi participa la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza”.

