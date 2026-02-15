Una din marile puteri ale Europei plănuiește să participe la Consiliul pentru Pace în calitate de țară observatoare

Italia intenționează să participe la Consiliul pentru Pace al președintelui american Donald Trump în calitate de țară observatoare, a anunțat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, relatează DPA.

Meloni a descris invitația venită din partea Washingtonului sub această formă ca fiind „o soluție bună”, în contextul în care Italia nu poate deveni membru al acestui organism din motive constituționale.

„Am fost invitați în calitate de țară observatoare, ceea ce considerăm a fi o soluție bună în comparație cu problema evidentă de compatibilitate, inclusiv constituțională, cu calitatea de membru al Consiliului de Pace. Pe de altă parte, am afirmat întotdeauna că, având în vedere toate eforturile pe care Italia le-a depus, le depune și trebuie să le depună în Orientul Mijlociu pentru a stabiliza o situație foarte complexă și fragilă, este necesară prezența Italiei și a Europei”, a afirmat Giorgia Meloni sâmbătă, potrivit agenției de presă ANSA.

Momentan, Meloni nu a anunțat și nivelul la care Italia va fi reprezentată în calitate de țară observatoare în Consiliul pentru Pace.

„Cred că vom răspunde pozitiv la această invitație de a participa ca țară observatoare, la ce nivel rămâne de văzut, deoarece invitația a sosit ieri”, a adăugat premierul italian.

Care este rolul Consiliului pentru Pace

Președintele american Donald Trump a lansat oficial Consiliul pentru Pace luna trecută, la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Consiliul a fost conceput inițial pentru a supraveghea reconstrucția Fâșiei Gaza. Totuși, Trump a sugerat că ar putea fi utilizat și pentru a aborda conflicte și crize la nivel mondial.

Până în prezent, doar două țări din UE s-au alăturat Consiliului pentru Pace: Bulgaria și Ungaria.