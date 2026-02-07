Viktor Orban merge la Washington pentru „Consiliul de pace” al lui Trump. Taxă de intrare de un miliard de dolari

Viktor Orban a făcut anunțul la un miting electoral la Szombathely, în vestul Ungariei, în perspectiva alegerilor parlamentare din aprilie, potrivit AFP.

„Aseară am primit o invitație: peste două săptămâni ne vom revedea cu președintele american la Washington, deoarece Consiliul pentru pace va ține reuniunea inaugurală”, a declarat prim-ministrul maghiar.

Conform planului președintelui american de a pune capăt războiului din Gaza, un Comitet național pentru administrarea Gazei trebuie să administreze provizoriu teritoriul palestinian sub conducerea „Consiliului pentru pace” prezidat de Donald Trump.

Proiectul de cartă al „Consiliului pentru pace” nu menționează în mod explicit teritoriul palestinian. Îi atribuie un obiectiv mai larg, acela de a contribui la soluționarea conflictelor armate din lume.

Critici la adresa ONU

Preambulul documentului critică implicit Națiunile Unite. „Consiliul de pace” va trebui să aibă „curajul de a se îndepărta de abordările și instituțiile care au eșuat prea des”, arată acesta.

Numeroși lideri au primit o invitație de a se alătura acestei noi entități lansate de Donald Trump.

Viktor Orban, apropiat al președintelui american, a acceptat invitația de a participa la „Consiliul pentru pace”.

Țările candidate la un loc permanent în consiliu vor trebui să achite o taxă de intrare de un miliard de dolari.

Consiliul pentru pace a fost lansat de Donald Trump la Davos cu obiectivul declarat de a soluționa conflicte armate din lume.

Reuniunea inaugurală a „Consiliului pentru pace” va avea loc la Washington în aproximativ două săptămâni.