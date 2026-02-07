Trump spune că nu a văzut tot videoclipul rasist înainte de a fi postat și că nu își va cere scuze

Donald Trump a sugerat în fața reporterilor că nu își va cere scuze pentru acest lucru, scrie ABC News.

Vorbind reporterilor la bordul Air Force One vineri seara, Trump a spus că a văzut doar prima parte a videoclipului, care a fost șters între timp și care se concentra pe afirmații demontate despre alegerile din 2020.

„Bănuiesc că la sfârșitul videoclipului era o imagine care nu le-a plăcut oamenilor. Nici mie nu mi-ar fi plăcut, dar nu am văzut-o”, a spus Trump. „Am văzut doar prima parte, care se referea la fraudarea alegerilor.”

Trump nu își cere scuze

La sfârșitul videoclipului, fețele familiei Obama apar brusc pe corpurile maimuțelor, fără nicio explicație, pe fundalul melodiei „The Lion Sleeps Tonight”. Videoclipul se încheie apoi cu imagini din videoclipul conspiraționist despre alegeri.

Întrebat dacă își va cere scuze pentru videoclip, Trump a răspuns: „Nu, nu am greșit. Adică… Mă uit la multe, mii de lucruri, și m-am uitat la începutul lui. Era în regulă”.

Întrebat dacă condamnă partea rasistă a videoclipului, Trump a răspuns: „Desigur că da”.

Postarea a fost ștearsă

Videoclipul a fost distribuit pe contul de social media al președintelui joi, la ora 23:44 (ora de pe coasta de est a SUA). În urma reacțiilor negative apărute după publicarea videoclipului, Casa Albă a anunțat vineri, în jurul prânzului, că postarea a fost ștearsă de pe pagina președintelui.

Familia Obama nu a făcut niciun comentariu când ABC News a contactat reprezentanții lor pentru a obține un răspuns. Ei nu au comentat public postarea, dar mai târziu, vineri seara, au făcut primele comentarii de la incident, urând echipei SUA mult succes la Jocurile Olimpice de iarnă într-o postare pe rețelele de socializare.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, când a fost întrebată pentru prima dată vineri dimineață, a spus: „Este vorba despre un videoclip viral de pe internet în care președintele Trump este prezentat ca Regele Junglei, iar democrații ca personaje din Regele Leu. Vă rog să încetați cu indignarea falsă și să scrieți astăzi despre ceva care contează cu adevărat pentru publicul american”.

Vineri după-amiază, un oficial al Casei Albe a declarat pentru ABC News că „un membru al personalului a postat din greșeală”.

Întrebat de reporteri vineri cine a postat videoclipul, Trump a spus că el a văzut videoclipul primul – dar nu și partea rasistă de la sfârșit, a susținut el – și apoi l-a dat „oamenilor” pentru a fi postat pe contul său.

Reacți de la republicani și democrați

Videoclipul meme la care face referire Leavitt a fost distribuit în octombrie de Partidul Republican din Hardin County, Kentucky, pe Facebook, ceea ce l-a determinat pe președinte să-și ceară scuze și să șteargă postarea după reacții negative rapide, care au subliniat lunga istorie a tropeilor rasiste care îi descriu pe oamenii de culoare ca maimuțe sau maimuțoi – un instrument folosit de negustorii de sclavi și segregaționiști pentru a-i dezumaniza.

Videoclipul repostat de Trump în timpul nopții includea doar imagini cu familia Obama. Repostarea lui Trump din timpul nopții a fost condamnată de legislatorii de la Capitol Hill, unii dintre ei cerând ca aceasta să fie ștearsă și ca președintele să-și ceară scuze.

Senatorul republican Tim Scott, singurul republican de culoare din Senat și, de asemenea, șeful Comitetului Național Republican Senatorial, a postat pe X: „Mă rog să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut din partea acestei Case Albe. Președintele ar trebui să îl elimine”.

Trump a declarat reporterilor că a vorbit ulterior cu Scott la telefon, vineri.

În timpul conversației, Trump i-a spus lui Scott că videoclipul a fost postat din greșeală de un membru al staffului său și că îl va șterge, potrivit unei surse familiarizate cu convorbirea. Postarea a fost ulterior ștearsă.

Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, primul lider de culoare al unui partid din Congres, a scris pe X: „Președintele Obama și Michelle Obama sunt americani străluciți, plini de compasiune și patrioți. Ei reprezintă ce este mai bun în această țară. Donald Trump este un om josnic, dezechilibrat și răuvoitor”.

„Fiecare republican trebuie să denunțe imediat bigotismul dezgustător al lui Donald Trump”, a scris Jeffries.

Senatorul republican Roger Wicker a scris într-o postare: „Este total inacceptabil. Președintele ar trebui să retragă postarea și să-și ceară scuze.”

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer, democrat, a scris într-o postare: „Rasist. Josnic. Abominabil. Este periculos și degradează țara noastră – unde sunt republicanii din Senat? Președintele trebuie să șteargă imediat postarea și să-și ceară scuze față de Barack și Michelle Obama, doi americani minunați care îl fac pe Donald Trump să pară un om mărunt și invidios”.