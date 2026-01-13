Comportamentul homosexual poate ajuta primatele să supraviețuiască și să se reproducă

Cercetarea, realizată pe aproape 500 de specii de maimuțe și alte primate non-umane, sugerează că aceste comportamente joacă un rol important în adaptarea la medii dificile și în consolidarea relațiilor sociale, scrie Nature.

De ce apare comportamentul sexual între indivizi de același sex

O echipă de cercetători de la Imperial College London, condusă de biologul evoluționist Vincent Savolainen, a analizat literatura științifică privind 491 de specii de primate. Au fost identificate dovezi clare de comportament sexual între indivizi de același sex la 59 de specii, iar în 23 dintre acestea comportamentul era recurent.

Conform autorilor, comportamentul homosexual apare mai frecvent în condiții de secetă, în zone cu risc ridicat de prădare și în grupuri cu ierarhii sociale stricte.

„Este parte din viața socială normală a primatelor, nu un accident sau o raritate”, a declarat Savolainen.

Rolul social al comportamentului homosexual

Studiul arată că acest tip de comportament contribuie la formarea și menținerea alianțelor. De exemplu, cercetările anterioare asupra maimuțelor rhesus din Puerto Rico au demonstrat că masculii care aveau interacțiuni sexuale cu alți masculi formau alianțe mai puternice, ceea ce le creștea șansele de reproducere ulterioare.

La bonobo, o specie cunoscută pentru structura sa socială complexă și durata mare de viață, comportamentul homosexual este asociat cu menținerea coeziunii grupului pe termen lung. La maimuțele aurii cu nasul cârn, acest comportament apare frecvent alături de îngrijirea reciprocă, întărind legăturile dintre indivizi.

Ce spun specialiștii

Isabelle Winder, antropolog evoluționist, consideră că studiul este revoluționar deoarece demonstrează că aceste comportamente pot avea valoare adaptativă. De asemenea, ecologul José María Gómez subliniază că analiza factorilor ecologici și sociali oferă o perspectivă nouă asupra evoluției comportamentelor sociale complexe.

Cercetătorii concluzionează că trăsături precum durata de viață, dimorfismul sexual și structura ierarhică a grupurilor influențează indirect apariția comportamentului sexual între indivizi de același sex la primate, prin modul în care modelează relațiile sociale.

Studiul arată că acest tip de comportament nu este întâmplător, ci poate reprezenta o strategie de adaptare la medii dure și la dinamici sociale complexe.