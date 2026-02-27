OMS: Ce tulpini va conține vaccinul antigripal din sezonul viitor

Vaccinul pentru sezonul 2026–2027 va conține trei tulpini de virus: două de tip A și una de tip B, a comunicat vineri Organizația Mondială a Sănătății (OMS). În varianta utilizată în mod obișnuit vor fi incluse virusuri similare celor de tip A (H1N1), A(H3N2) și B/Victoria.

Producătorii vor începe fabricarea dozelor pentru toamna și iarna următoare pe baza acestei decizii.

Gripa A, dominantă

Noua formulă a fost stabilită după ce, în august 2025, a fost identificată o variantă diferită a virusului gripal A (H3N2), clasificată J.2.4.1 și denumită „subclada K”. Aceasta s-a răspândit rapid în întreaga lume și a devenit dominantă în mai multe regiuni, contribuind la un debut mai timpuriu al sezonului gripal și la un număr mai mare de cazuri în unele țări.

În sezonul gripal 2025–2026, virusurile de tip A au fost cele mai răspândite. Virusurile de tip B au fost rare, iar varianta B/Yamagata – una dintre cele două mari ramuri ale gripei de tip B – nu a mai fost identificată din martie 2020.

Cazuri de gripă de origine animală

Experții OMS au analizat și virusurile gripale care circulă la animale și care pot infecta oamenii, cunoscute drept virusuri zoonotice. Din septembrie 2025 au fost raportate 25 de cazuri de infectare la oameni în șase țări, majoritatea după contactul cu animale bolnave sau cu medii contaminate. Nu au fost înregistrate însă cazuri de transmitere de la om la om.

Printre variantele monitorizate se află și A(H9N2), o formă de gripă aviară care circulă în principal la păsări, dar care poate infecta ocazional și oameni. Specialiștii au recomandat pregătirea unui „virus-candidat pentru vaccin” pentru această variantă – adică o versiune de laborator care poate fi folosită rapid pentru producerea unui vaccin, în cazul în care ar apărea un risc mai mare de răspândire.

Un miliard de cazuri anual

„Sezon după sezon, virusurile gripale continuă să evolueze și circulă în întreaga lume, demonstrând cât de interconectată este lumea noastră”, a precizat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a explicat că actualizarea vaccinului are rolul de a oferi „cea mai bună protecție posibilă împotriva formelor severe de boală și a deceselor”.

Gripa sezonieră provoacă anual aproximativ un miliard de îmbolnăviri, dintre care între 3 și 5 milioane de cazuri sunt forme severe. La nivel global, gripa este responsabilă pentru câteva sute de mii de decese în fiecare an, între 290.000 și 650.000. Cifrele sunt bazate pe estimări epidemiologice, întrucât în multe situații gripa nu este confirmată prin teste înainte de deces.