Creștere alarmantă a cazurilor de gripă și infecții respiratorii în România, față de aceeași perioadă a anului trecut / 11 decese cauzate de gripă de la începutul anului

Institutul Național de Sănătate Publică raportează cifre îngrijorătoare în privința cazurilor de infecții respiratorii și de gripă raportate în România doar în primele zile ale noului an. Specialiștii consideră că cifrele ar fi mai mari, dar că această subraportare are drept cauză sărbătorile de iarnă.
Foto: freepik.com
Luiza Moldovan
10 ian. 2026, 20:45, Social

Circulația virusurilor gripale continuă să se intensifice în România, arată datele publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) pentru săptămâna 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026.

În acest interval au fost raportate 10.570 de cazuri de gripă clinică, de peste două ori mai multe decât în aceeași perioadă a sezonului trecut și de aproape patru ori peste media ultimilor cinci ani.

În total, în aceeași săptămână au fost raportate 61.016 cazuri de infecții respiratorii (gripă, infecții acute de căi respiratorii superioare și pneumonii), cu 36,9% mai multe față de aceeași perioadă a sezonului precedent, deși INSP avertizează că există o probabilă subraportare din cauza sărbătorilor de iarnă.

Cele mai multe cazuri, în București, Cluj și Constanța

Cazuri de gripă clinică au fost raportate din toate județele țării.

Cele mai multe cazuri au fost raportate în București – 1.283 de cazuri, Cluj – 688 de cazuri, Constanța – 688, Prahova – 550.

Totodată, au fost înregistrate 44 de cazuri de infecții respiratorii acute severe (SARI), cu 21 mai multe decât în aceeași săptămână a sezonului trecut.

Peste 570 de cazuri confirmate de laborator

De la începutul sezonului gripal au fost confirmate de laborator 572 de cazuri de gripă, majoritatea fiind cu virus gripal de tip A. Dintre acestea:

  • 221 sunt cu subtipul A(H3),
  • 30 cu A(H1),
  • 316 sunt virus gripal A nesubtipat,
  • 4 sunt virus gripal B,
  • 1 este coinfecție A+B.

La toate cazurile confirmate cu virus gripal A(H3) și secvențiate la Institutul Cantacuzino a fost identificată subclada K.

11 decese confirmate cu virus gripal

În ultima săptămână au fost raportate 8 decese noi, numărul total al deceselor confirmate cu virus gripal, ajungând la 11 de la începutul sezonului.

Dintre acestea, 9 au fost la persoane de peste 65 de ani, 1 la grupa de vârstă 50–64 de ani și 1 la grupa 15–49 de ani.

Peste 1,27 milioane de persoane vaccinate

Până la 4 ianuarie 2026, în Registrul Electronic Național de Vaccinări erau înregistrate 1.273.616 vaccinări antigripale, dintre care aproape 1,25 milioane la persoane din grupele eligibile pentru compensare.

Ce recomandă INSP

Autoritățile subliniază că supravegherea epidemiologică continuă să fie raportată săptămânal la nivel european, pentru a permite un răspuns rapid în cazul agravării situației.

Între timp, recomandă, vaccinarea fără întârziere a persoanelor eligibile, mai ales a celor cu risc crescut, tratamentul antiviral precoce al cazurilor pentru a reduce riscul de complicații, utilizarea măștilor în spitale și centre de îngrijire în perioadele de circulație intensă a virusurilor, respectarea igienei mâinilor și a etichetei respiratorii.

