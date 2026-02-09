Prima pagină » Sănătate » Cazurile de infecții respiratorii în București sunt în creștere

Cazurile de infecții respiratorii în București sunt în creștere

Sezonul gripal de anul acesta nu e mai grav ca altele, dar, cu toate astea, numărul de infecții respiratorii e în creștere.
Luiza Moldovan
09 feb. 2026, 10:47, Social

Bucureștiul se află pe primul loc, la nivel național, în privința cazurilor de gripă clinică, potrivit celui mai recent raport al Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

În intervalul 26 ianuarie – 1 februarie 2026, în Capitală au fost raportate 1.135 de cazuri de gripă.

În general, a fost înregistrată o creștere a cazurilor de infecții respiratorii.

Cinci decese asociate gripei, în Capitală

La nivel național, în aceeași perioadă, au fost înregistrate 112.896 de cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii.

Numărul este în creștere cu 7,6% față de săptămâna anterioară, chiar dacă rămâne sub nivelul înregistrat în sezonul precedent .

În Capitală au fost confirmate 258 de cazuri de gripă, majoritatea cu virus gripal de tip A, și au fost raportate cinci decese asociate infecției .

După București, cele mai multe cazuri de gripă clinică au fost raportate în județele Prahova (894 de cazuri) și Constanța (704).

Situații îngrijorătoare se regăsesc și în alte județe. Satu Mare a raportat peste 200 de cazuri de gripă confirmată de laborator, Clujul aproape 100, iar Constanța peste 110 cazuri, unele soldate cu decese.

60 de cazuri pe săptămână

În total, de la începutul sezonului gripal 2025–2026, au fost confirmate 1.444 de cazuri de gripă și 68 de decese, majoritatea în rândul persoanelor de peste 65 de ani .

Specialiștii INSP atrag atenția că, deși sezonul gripal pare mai blând comparativ cu anii anteriori, presiunea asupra spitalelor rămâne ridicată, mai ales în marile orașe.

Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute severe se menține întrucâtva constant, cu 60 de cazuri raportate într-o singură săptămână.

