Tusea convulsivă a explodat: de 62 de ori mai multe cazuri față de anul anterior

Între ianuarie 2023 și decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 cazuri de rujeolă și 30 de decese. Tusea convulsivă a explodat: incidența a crescut de 62 de ori în 2024 față de anul anterior. În 2025 au fost raportate 519 cazuri și două decese, ambele la sugari nevaccinați.

Gripa a ucis 68 de oameni în acest sezon, cu un vârf de 11.174 cazuri într-o singură săptămână, de patru ori mai mult față de aceeași perioadă din 2024.