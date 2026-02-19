Prima pagină » Sănătate » Tusea convulsivă a explodat: de 62 de ori mai multe cazuri față de anul anterior

Tusea convulsivă a explodat: de 62 de ori mai multe cazuri față de anul anterior

Forumul Român Pro-Vaccinare atrage atenția asupra unei crize grave de sănătate publică. Rata de vaccinare a atins minimul istoric, situându-se mult sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea imunității colective.
Foto: freepik.com
Andreea Tobias
19 feb. 2026, 11:49, Știrile zilei

Datele Institutului Național de Sănătate Publică arată că acoperirea vaccinală pentru ROR este de doar 47,4%. Pentru vaccinurile de bază din primul an de viață e de 55%. Practic, aproape jumătate dintre copiii eligibili nu sunt protejați împotriva unor boli cu evoluție severă.

Consecințele sunt deja vizibile.

Între ianuarie 2023 și decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 cazuri de rujeolă și 30 de decese. Tusea convulsivă a explodat: incidența a crescut de 62 de ori în 2024 față de anul anterior. În 2025 au fost raportate 519 cazuri și două decese, ambele la sugari nevaccinați.

Gripa a ucis 68 de oameni în acest sezon, cu un vârf de 11.174 cazuri într-o singură săptămână, de patru ori mai mult față de aceeași perioadă din 2024.

Vaccinurile există și sunt gratuite. Românii nu le fac

Paradoxul este că România dispune de vaccinuri gratuite pentru copii prin Programul Național de Vaccinare și compensate pentru persoanele cu boli cronice și vârstnici. „Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă. Astăzi avem vaccinuri, sunt compensate, dar nu le facem”, avertizează conf. univ. dr. Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei. Specialiștii acuză dezinformarea și scăderea încrederii în vaccinare drept principalele cauze ale acestei crize.

Medicii cer campanii urgente și vaccinare aproape de oameni

Forumul Român Pro-Vaccinare face apel la autorități și profesioniștii din sănătate să trateze vaccinarea ca pe o urgență. Printre soluțiile propuse se numără campanii susținute de informare, măsuri administrative care să aducă vaccinarea mai aproape de oameni și reconstrucția încrederii în prevenție.

