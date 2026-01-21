O epidemie mortală se extinde rapid în Statele Unite / „Oamenii au uitat ce înseamnă această boală”

Statele Unite se confruntă cu cel mai grav an pentru rujeolă din ultimii 25 de ani, pe fondul scăderii acoperirii vaccinale și al creșterii ezitării față de vaccinuri, relatează CNN.

La un an de la debutul unui amplu focar în vestul statului Texas, autoritățile sanitare americane avertizează că boala, considerată eliminată din anul 2000, riscă să redevină endemică.

Epidemii majore în alte zone

Texas a raportat peste 760 de cazuri de rujeolă și două decese în rândul copiilor, înainte de a declara oficial încheierea focarului, în august 2025.

A fost cel mai mare focar de rujeolă din SUA din ultimele decenii.

Între timp, alte epidemii majore au apărut în Carolina de Sud și la granița dintre Utah și Arizona, fiecare acumulând sute de îmbolnăviri și continuând să se extindă, potrivit aceleiași surse.

„Rujeola era foarte rară în urmă cu câțiva ani”

Primele două săptămâni ale anului 2026 au fost printre cele mai grave din ultimul sfert de secol, cu 171 de cazuri confirmate — aproape cât media anuală totală înregistrată în cei 25 de ani de la eliminarea oficială a rujeolei.

Demn de menționat, în 2025, SUA au raportat peste 2.200 de cazuri, un nivel fără precedent în perioada post-eliminare.

„Este surprinzător, pentru că în urmă cu doar câțiva ani, rujeola era foarte rară în Statele Unite”, a declarat dr. Caitlin Rivers, epidemiolog și directoare a Centrului pentru Inovație în Răspunsul la Epidemii de la Școala de Sănătate Publică Johns Hopkins Bloomberg.

O boală complet prevenibilă

„Acum vedem într-o singură săptămână ceea ce am fi putut vedea într-un an obișnuit.”

Potrivit datelor oficiale, peste 95% dintre cazuri au apărut la persoane nevaccinate sau vaccinate incomplet cu cele două doze recomandate de vaccin ROR (rujeolă–oreion–rubeolă).

Experții avertizează că situația s-ar putea agrava înainte de a se îmbunătăți, întrucât boala și decesele asociate sunt, în mare parte, complet prevenibile.

Răspândirea continuă a rujeolei pune în pericol statutul de „țară fără rujeolă” al SUA, iar Organizația Panamericană a Sănătății urmează să decidă în aprilie dacă acest statut va fi menținut.

„Nu trebuie să verific pulsul ca să știu că nu merge bine”

Evaluarea va include analiza legăturilor dintre focarele recente și cel din Texas, precum și tiparele de transmitere din ultimul an.

Pentru unii specialiști, însă, pierderea statutului de „țară fără rujeolă” ar fi doar un simptom.

„Eliminarea rujeolei este un semn vital al sistemului nostru public de sănătate.

Sistemul public de sănătate este albastru la ATI”, a declarat dr. Demetre Daskalakis, fost director în cadrul CDC, care a demisionat anul trecut în semn de protest.

„Nu trebuie să-i verific pulsul ca să știu că nu merge bine.”

Procent-record de scutiri de la vaccinare

Datele CDC (Center for Disease Control) arată că un procent record de copii de grădiniță au beneficiat de scutiri de la vaccinarea obligatorie în ultimul an școlar, iar acoperirea cu vaccinul ROR a fost pentru al cincilea an consecutiv sub pragul federal de 95%.

Cele mai frecvente motive invocate de părinți au fost obiecțiile filosofice sau de convingeri personale, urmate de dificultăți administrative și, mai rar, motive medicale reale.

„Oamenii au uitat ce înseamnă rujeola”

„Vaccinurile sunt victime ale propriului succes. Nu este vorba doar că am eliminat rujeola. Cred că am eliminat amintirea rujeolei”, a explicat dr. Paul Offit, director al Centrului de Educație privind Vaccinurile de la Spitalul de Copii din Philadelphia.

El a amintit că, înainte de moartea sa, creatorul vaccinului ROR, dr. Maurice Hilleman, avertizase că virusul ar putea reveni tocmai pentru că oamenii au uitat cât de periculoasă este boala.

În 2025, rujeola a provocat trei decese în SUA — în condițiile în care trei cazuri au fost înregistrate în total în ultimii 25 de ani. Acest lucru nu a dus la o creștere semnificativă a vaccinării, nici măcar în comunitățile afectate direct de focare.

Cinci clinici mobile de vaccinare, foarte puțini doritori

În Carolina de Sud, autoritățile au organizat clinici mobile de vaccinare, însă participarea a fost descrisă drept „dezamăgitoare”.

Specialiștii avertizează că focarele apar frecvent în comunități subvaccinate, inclusiv în grupuri unite de convingeri religioase sau ideologice.

„Există un nou tip de comunitate strâns unită, creată prin mesaje antivaccinare”, a spus Daskalakis, referindu-se inclusiv la influența unor figuri publice din sfera mișcării antivaccin.

„Mă aștept ca rujeola să facă parte din viitorul nostru”

Deși Departamentul american al Sănătății susține că vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție, recentele modificări ale programului de vaccinare a copiilor — care recomandă mai puține vaccinuri — au stârnit îngrijorări în rândul experților, care se tem că acestea ar putea alimenta și mai mult neîncrederea.

În acest context, mulți epidemiologi avertizează că rujeola ar putea deveni din nou o prezență constantă în SUA.

„Mă aștept ca rujeola să facă parte din viitorul nostru, cel puțin pe termen mediu, dacă nu chiar lung”, a concluzionat Daskalakis — o perspectivă sumbră pentru o boală care ar fi putut rămâne în trecut.